Eyüpsultan'da taksi gaspı ve kaza: 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Eyüpsultan'da taksi gaspı ve kaza: 2 şüpheli yakalandı

Eyüpsultan\'da taksi gaspı ve kaza: 2 şüpheli yakalandı

İstanbul Eyüpsultan'da müşteri gibi bindikleri takside şoförü darbeden iki şüpheli taksiyi de gasbetti. Şüpheliler bir süre sonra kaza yaptı. Yaya olarak kaçan 2 şüpheli de yakalandı.

21.08.2024 17:09
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Ali AKSOYER/İSTANBUL EYÜPSULTAN'da müşteri gibi bindikleri takside şoförü darbeden iki şüpheli taksiyi de gasbetti. Şüpheliler bir süre sonra kaza yaptı. Yaya olarak kaçan 2 şüpheli de yakalandı.

Olay, Eyüpsultan'da 20 Ağustos Salı günü saat 22.45 sıralarında meydana geldi. Şüphelilerden biri taksi şoförü H.G.'nin kullandığı taksiye müşteri olarak bindi. Bir süre sonra yol üzerinde diğer şüphelide araca binerken, iki şüpheli taksi şoförünü darbederek aracı gasbetti. Taksi şoförünün ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Şüpheliler, gasbettiği taksiyle kaza yapıp aracı terk ederek yaya olarak kaçtı. Şüphelilerin taksiciyi gasbettiği anların vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildiği belirlendi.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Gasp Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada olayı gerçekleştiren şüpheliler E.K.(24) ile M.A.G.(24)'ü gözaltına aldı. Edinilen bilgilere göre, olay günü alkollü olan şüphelilerin Esenyurt'a gitmek istedikleri ancak taksicinin kendilerini götürmek istememesi üzerine aralarında kavga çıktığı öğrenildi. Kavga sırasında taksi şoförünün araçtan inmesinin ardından alkolün etkisiyle taksiyi alıp Esenyurt'a gitmek istediklerini anlatan şüphelilerin kaza yapınca araçtan indiklerini anlattıkları belirtildi. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler.

Kaynak: DHA

Eyüpsultan, İstanbul, 3-sayfa, Suç, Polis, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eyüpsultan'da taksi gaspı ve kaza: 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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