Eyüpsultan'da trafik kazasında şehit olan polis memuru için tören düzenlendi

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Eyüpsultan'da, polis motosikleti ile otomobilin çarpıştığı trafik kazası sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

Sakarya Mahallesi Silahtarağa Caddesi'ndeki trafik kazasının ardından Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitiren Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğünde görevli Emirhan Aramış (22) için İl Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde düzenlenen törene, şehidin babası Mustafa ve ağabeyi Ümit Aramış'ın yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Sezai Öztürk, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve meslektaşları katıldı.

Saygı duruşunun ardından duaların edildiği törende konuşan İl Emniyet Müdürü Yıldız, şehidin ailesine, yakınlarına ve polis teşkilatına başsağlığı diledi.

Yıldız, "Emirhan kardeşimiz, 4 Ocak günü saat 21.45 sıralarında Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü kadrosunda görev yapmaktayken geçirmiş olduğu trafik kazası neticesinde ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmış ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." dedi.

Bir meslektaşlarını ve kardeşlerini kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşadıklarını dile getiren Yıldız, şunları kaydetti:

"Aziz şehidimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Türk Polis Teşkilatı olarak milletimizin emrinde, onun hizmetinde olmayı sürdüreceğiz. Başta şehit polis memuru kardeşimiz Emirhan Aramış olmak üzere, vatan uğruna şehadete eren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyor aynı elim olayda yaralanan meslektaşımız Hasan Eker'e acil şifalar diliyorum."

Aramış'ın cenazesi töreninin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Balıkesir'e gönderildi.

Öte yandan Emirhan Aramış ile aynı motosiklette bulunan, trafik kazasında hafif yaralanan polis memuru Hasan Eker'in hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

"Milletimizin başı sağ olsun. Acımız büyük."

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da görevi başındayken trafik kazası geçiren ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Emirhan Aramış için başsağlığı mesajı yayımlamıştı.

Yerlikaya, mesajında, "Milletimizin başı sağ olsun. Acımız büyük. Çok üzgünüm. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun. Bu elim kazada yaralanan kahraman evladımız Hasan Eker'e de acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullanmıştı.