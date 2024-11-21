Eyüpsultan\'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

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EYÜPSULTAN'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı. Operasyonda 321,03 gram kokain yakalanırken şüphelilerden ikisinin 'Kasten öldürme' suçu dahil toplan 25 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler 19 Kasım Salı günü Esentepe Mahallesi'nde, güvenlik önlemi aldıktan sonra bir apartmanın farklı dairelerine uyuşturucu operasyonu düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda Ö.N. (27), Y.C.B. (31) ve M.E. (16) isimli 3 şüpheli yakalandı. Söz konusu adreste yapılan aramalarda ise; satışa hazır halde paketlenmiş toplam 321,03 gram kokain maddesi, 2 ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 110 fişek ve kartuş, 3 hassas terazi, balistik çelik yelek ve 14 bin 70 lira nakit para ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR

Operasyon kapsamında yakalanan şüpheliler uyuşturucu madde ticareti ve 6136 SKM suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CİNAYET DAHİL 25 SUÇ KAYDI

Şüpheliler hakkında yapılan kontrollerde Ö.N.'nin 'Kamu malına zarar vermek', Y.C.B.'nin ise 2 adet '6136 SKM' suçundan adli makamlarca arandığı, ayrıca 'uyuşturucu kullanmak', 'uyuşturucu ticareti yapmak', 'kasten öldürme', 'kasten yaralama', 'mala zarar verme', '6136 SKM', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'görevi yaptırmamak için direnme', 'genel güvenliğin tehlikeye sokulması', 'yağma' gibi suçlardan toplam 25 kayıtları bulunduğu ortaya çıktı.