Eyüpsultan'da uzlaşan sürücüler, geri manevra çarpmasıyla trafik ışığında kavga etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eyüpsultan'da uzlaşan sürücüler, geri manevra çarpmasıyla trafik ışığında kavga etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eyüpsultan\'da uzlaşan sürücüler, geri manevra çarpmasıyla trafik ışığında kavga etti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eyüpsultan Çiçek Suyu Caddesi'nde iddiaya göre iki otomobil maddi hasarlı kaza yaptı, sürücüler uzlaştı. Trafik ışıklarında öndeki sürücünün aniden geri manevra yapmasıyla yeniden çarpışma yaşandı; çıkan kavgayı çevredekiler ayırdı, o anlar araç kamerasına yansıdı.

EYÜPSULTAN'da iki sürücü karıştıkları maddi hasarlı kazanın ardından uzlaşıp yollarına devam etti. Kazaya kartışan sürücülerden biri birkaç metre ilerideki trafik ışıklarında aniden geri manevra yaparak, kazaya karışan diğer otomobile çarptı. İlk kazada uzlaşan sürücüler arasında bu kez kavga çıktı. Yaşananlar aynı istikamette ilerleyen otomobilin araç kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde saat 20.15 sıralarında Eyüpsultan Çiçek Suyu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre caddede seyir halinde olan iki otomobilin karıştığı maddi hasarlı kaza meydana geldi. Kazanın ardından araçlarından inen sürücüler, aralarında konuşarak uzlaştı ardından da olay yerinden ayrıldı.

GERİ MANEVRA SIRASINDA YENİDEN ÇARPTI

Her iki araç da hareket ettikten birkaç metre sonra ilerideki trafik ışıklarında durdu. Kırmızı ışıkta durdukları sırada, öndeki otomobilin sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle aniden geri viteste arkada bulunan araca çarptı. Kısa süre önce uzlaştığı aracın sürücüsünün yeniden kendisine çarpmasıyla kısa bir şaşkınlık yaşayan sürücü, hızla aracından indi öndeki otomobil sürücüsüne saldırdı. İki sürücü arasındaki kavga çevredekilerin müdahalesiyle son buldu.

O ANLAR ARAÇ KAMERASINDA

Yaşananlar, aynı istikamette seyir halinde olan bir başka otomobilin araç kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde araçların trafik ışıklarında durduğu, öndeki otomobilin aniden geri manevra yaparak arkadaki araca çarptığı, ardından da arkadaki sürücünün araçtan inip diğer otomobil sürücüsüne saldırdığı anlar yer alıyor.

Kaynak: DHA
Trafik KazalarıEyüpsultanGüvenlikGüncelTrafikKavgaKazaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yahşihan Belediyesi soruşturması Eski AK Partili ve MHP’li başkanlar dahil 15 kişi tutuklandı Yahşihan Belediyesi soruşturması! Eski AK Partili ve MHP'li başkanlar dahil 15 kişi tutuklandı
Bu nasıl iş Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4’e katladı Bu nasıl iş? Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4'e katladı
Yerli akıllı telefon Malatya’da üretilecek: Satış tarihi belli oldu Yerli akıllı telefon Malatya'da üretilecek: Satış tarihi belli oldu
Böbrek taşı ameliyatına girdi, iki gün sonra acı haber geldi Doktora dava açıldı Böbrek taşı ameliyatına girdi, iki gün sonra acı haber geldi! Doktora dava açıldı
Binayı inşa ettiler, elektrik direğini hesaba katmadılar Şimdi ise araçları sokağa park ediyorlar Binayı inşa ettiler, elektrik direğini hesaba katmadılar! Şimdi ise araçları sokağa park ediyorlar
Genelevde oda kavgası Güvenlik kamerası her şeyi anbean kaydetti Genelevde oda kavgası! Güvenlik kamerası her şeyi anbean kaydetti
15:51
İstanbul Valiliği’nden yağış ve fırtına uyarısı Bu 3 ilçede yaşayanlar dikkat
İstanbul Valiliği'nden yağış ve fırtına uyarısı! Bu 3 ilçede yaşayanlar dikkat
15:06
AK Parti’den gövde gösterisi 9 belediye başkanına daha rozet takılacak
AK Parti'den gövde gösterisi! 9 belediye başkanına daha rozet takılacak
14:58
İki aile arasında taşlı sopalı kavga Gözü dönen şahıs araçla kalabalığa daldı
İki aile arasında taşlı sopalı kavga! Gözü dönen şahıs araçla kalabalığa daldı
14:17
ABD’de 200 yıl sonra bir ilk 31 yıl önceki cinayet için idam
ABD'de 200 yıl sonra bir ilk! 31 yıl önceki cinayet için idam
14:11
Bakım merkezinde 3 engelli bireyi odaya kilitlediler Gözlerini oyup saatlerce darbettiler
Bakım merkezinde 3 engelli bireyi odaya kilitlediler! Gözlerini oyup saatlerce darbettiler
14:06
Ferdi Karadoruk gözaltından bir gün önce “Bizi kim alabilir“ şarkısıyla paylaşım yapmış
Ferdi Karadoruk gözaltından bir gün önce "Bizi kim alabilir?" şarkısıyla paylaşım yapmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2026 16:25:54. #.0.3#
SON DAKİKA: Eyüpsultan'da uzlaşan sürücüler, geri manevra çarpmasıyla trafik ışığında kavga etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei