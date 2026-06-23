Ezgi Apartmanı Davası: 876 Yıla Kadar Hapis İstemi - Son Dakika
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Ezgi Apartmanı Davası: 876 Yıla Kadar Hapis İstemi

Ezgi Apartmanı Davası: 876 Yıla Kadar Hapis İstemi
23.06.2026 18:53
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Kahramanmaraş'taki Ezgi Apartmanı davasında 3 sanık için toplam 876 yıl hapis talep edildi.

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin simgesi haline gelen, 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı davasında Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, esas hakkında mütalaasını hazırladı. Mütalaada; 2'si tutuklu 3 sanık için 'Olası kastla kasten öldürme' ve 'Olası kastla kasten yaralama' suçlarından 876 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edildi. Tutuksuz 1 sanık için de 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6 ay, tutuksuz 7 sanık hakkında ise 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istendi.

6 Şubat depremlerinin simgelerinden olan ve 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı ile ilgili soruşturmada zemin kattaki pastanede kolon kesildiği tespit edildi. Dava ile ilgili tutuklu pastane işletmecileri Sami Kervancıoğlu (60) ve Mustafa Pekel (50) ile pastanenin iç mekan tasarımcısı tutuklu Ertan Danacı'nın (54), 'Olası kastla kasten öldürme' ve 'Olası kasttan kasten yaralama' suçlarından 876'şar yıl 6'şar aya kadar; fenni mesul Mehmet Tekin'in (62) 'Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 22 yıl 6 aya kadar; dönemin Kahramanmaraş Belediyesi görevlileri olan eski İmar İşleri Müdürü Fahri Yiğitoğlu (48), mimar Veli Çiftaslan (72), mimar Mehmet Dişçeken (58), Onikişubat Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü vekili Sait Avşar (39), inşaat mühendisi Ali Gemci (48), inşaat teknikeri Mehmet Akif Canlı (32) ile makine mühendisi Mustafa Şirikçi'nin 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 15'er yıla kadar hapis istemiyle Kahramanmaraş 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada, ek bilirkişi raporu dosyaya girdi.

SAVCI, ESAS HAKKINDA MÜTAALASINI HAZIRLADI

Raporun geçen hafta dosyaya girmesinin ardından Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, esas hakkında mütalaasını hazırlayarak mahkemeye gönderdi. 6 Temmuz'da görülecek duruşma öncesi dava dosyasına giren mütalaada; savcı, pastane işletmecileri tutuklu sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel ile iç mekan tasarımcısı tutuksuz Ertan Danacı'nın yapı içerisindeki ticari kullanım kapsamında gerçekleştirilen tadilat faaliyetleri sırasında taşıyıcı sistem elemanlarına müdahale ettikleri, kolon ve perde kesme gibi yapının statik bütünlüğünü doğrudan ortadan kaldıran işlemleri gerçekleştirdikleri, bu tür müdahalelerin doğurabileceği sonuçları öngörebilecek bilgi ve konumda olmalarına rağmen eylemlerine sonuç için 'olursa olsun' diyerek devam ettikleri gerekçesiyle 'Olası kastla kasten öldürme' ve 'Olası kastla kasten yaralama' suçlarından 876 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

FENNİ MESUL DE KUSURLU

Mütalaada; fenni mesul Mehmet Tekin'in yapım sürecinde yapı üzerinde denetim yükümlülüğü bulunduğu, projeye ve mevzuata aykırı imalatları engellemekle yükümlü olmasına rağmen bu yükümlülüğünü yerine getirmediği, yapıdaki teknik eksikliklerin giderilmesini sağlamadığı ve bu suretle yıkılan yapı üzerindeki mesleğinin ve kanunun yüklediği sorumlulukları yerine getirmemiş olması nedeniyle Ezgi Apartmanı'nın yıkılmasında kusurunun bulunduğu belirtilerek, Tekin'in de 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar cezalandırılması talep edildi.

KAMU GÖREVLİLERİ İÇİN DE CEZA İSTEMİ

7 sayfalık mütalaanın son bölümünde ise kamu görevlileri Ali Gemci, Fahri Yiğitoğlu, Mehmet Dişçeken, Mehmet Akif Canlı, Mustafa Şirikçi, Sait Avşar ve Veli Çiftaslan'ın görev yaptıkları dönem itibarıyla yapının proje, ruhsat, kontrol ve kullanım süreçlerinde aktif rol aldıkları, mevzuata aykırı projelere ve uygulamalara uygunluk verdikleri, gerekli denetimleri yapmadıkları ve açık aykırılıkları tespit ederek müdahale etmedikleri, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davrandıkları, bu suretle tahkikat konusu binanın yıkılmasında ihmal ve kusurlarının bulunduğu gerekçesiyle 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Kaynak: DHA

Kahramanmaraş, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ezgi Apartmanı Davası: 876 Yıla Kadar Hapis İstemi - Son Dakika

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