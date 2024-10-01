Ezher Şeyhi, Gazze ve Lübnan'a saldırıların büyük devletlerin iki yüzlülüğünü ortaya çıkardığını söyledi

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Mısır'daki Ezher Kurumu Şeyhi Ahmed Tayyib, İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılarının büyük devletlerin ikiyüzlülüğünü ortaya çıkardığını belirtti.

Ezher Kurumundan yapılan yazılı açıklamaya göre Şeyh Tayyib, Anglikan Cemaati Başkanı Andrei Zeki ile Güney Afrika ve Amerika Kiliseler heyetlerini Kahire'deki Ezher Merkezi'nde kabul etti.

Görüşmede "Filistin devletinin kurulması istemiyle dini liderlerden oluşan bir ittifak kurulması" konusu ele alındı.

Tayyib, görüşmede "Filistin meselesi, Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılar, siyasi şizofreni şeklinde adlandırılabilecek yeni bir olguyu ortaya çıkardı." ifadelerini kullandı.

Ezher Şeyhi Tayyib, sözlerine şöyle devam etti:

"Büyük güçlerin, Gazze'ye yönelik saldırının sona ermesini talep edip, Gazze şehitlerinin çocukları ve kadınları için ağıt yakarak uyguladığı küresel ikiyüzlülük, aynı zamanda silah ve patlayıcı ihraç etme kararlılığıyla siyonist varlığın terörist saldırganlığını sürdürmesini ve daha fazla masum insanı öldürmesini desteklemektir."

Ezher Şeyhi, bu küresel ikiyüzlülüğün "katilin, öldürdüğü kişinin cenazesine gidip taziyede bulunması" şeklinde eski bir Arap atasözünü kendilerine hatırlattığını ifade etti.

Küresel ikiyüzlülüğü sürdürenlerin küresel siyasi karar vericilerden oluştuğuna dikkati çeken Ezher Şeyhi, "Bunlar, hiçbir şekilde adil bir barış ya da Gazze ve Lübnan'da mazlumların zaferini istemiyorlar. Filistin ve Lübnan halkı, siyonistlerin elindeki silah gücünün yüzde birine sahip olsalardı bu işgalciler böyle insanlık dışı bir muameleye cesaret edemeyeceklerdi." diye konuştu.

Anglikan Cemaati Başkanı Zeki de "Dini liderler olarak, mesajımız barışa ve hoşgörüye çağrı olup, Filistin halkının çektiği zulmün kaldırılması amacıyla birlikte çalışmaktır." dedi.

Zeki, dünyadaki dini liderlerin tüm insanlığa etkisi olan sorunlara ilişkin koordinasyon ve iletişim halinde olması gerektiğini vurguladı.