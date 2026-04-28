F-35 ve B-2'nin görünmezlik kaplamasının mimarı Türk bilim insanı YÖK'ü ziyaret etti

Dünyanın en gelişmiş savaş uçakları F-35 ve B-2 Spirit'in radarlardan gizlenmesini sağlayan görünmezlik kaplamasının mimarı Türk bilim insanı Ergün Kırlıkovalı, Yükseköğretim Kurulu'nu (YÖK) ziyaret etti. ABD merkezli Integrated Polymer Industries'in kurucusu olan Kırlıkovalı, 1992'den beri B-2 Spirit'in tek malzeme tedarikçisi, 2006'dan bu yana da F-35'in kaplama teknolojisinin geliştirilmesinde yetkili isim.

Kırlıkovalı, TUSAŞ ve ASELSAN ziyaretlerinden etkilendiğini belirterek, 'Türkiye sadece taklit etmiyor, üzerine koyuyor. İnsansız hava araçlarında küresel ölçekte bir numara' dedi. Üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Kırlıkovalı, YÖK'ün uygulamalı eğitim modelini önemli bir kazanım olarak değerlendirdi. Ayrıca bilim iletişimi faaliyetlerini takdir ettiğini ifade etti.

Gençlere seslenen Kırlıkovalı, üniversite eğitiminin öğrenmeye odaklanması gerektiğini, asıl öğrenmenin mezuniyet sonrasında devam ettiğini söyledi.