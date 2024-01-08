 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Fabrika Voleybol'un 32'ncisi Solhan'da açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Fabrika Voleybol'un 32'ncisi Solhan'da açıldı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından kurulan Fabrika Voleybol'un 32'ncisi, Bingöl'ün Solhan ilçesinde faaliyete geçti. Açılış programına TVF Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş, Belediye Başkanı Abdulhakim Yıldız ve diğer yetkililer katıldı. Fabrika Voleybol projesi, gençlerin bedensel gelişimini desteklemeyi hedeflemektedir.

08.01.2024 - 09:39,
Abone Ol

Fabrika Voleybol'un 32'ncisi Solhan'da açıldı

VIDEO YOK

Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA)- TÜRKİYE Voleybol Federasyonu (TVF) kurulan Fabrika Voleybol'un 32'ncisi, Bingöl'ün Solhan ilçesinde faaliyete geçti.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından kurulan ve Türkiye'de 6-12 yaş arasındaki çocukları voleybol ile tanıştırmayı ve lisanslı sporcu sayısını artırmayı hedefleyen Fabrika Voleybol, 32'nci okulunu Bingöl'ün Solhan ilçesinde açtı. Açılış için düzenlenen programa TVF Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş, Belediye Başkanı Abdulhakim Yıldız, Kaymakam Muhammed Çetin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhittin Çiftçi, öğrenciler ve velileri katıldı.

Programda konuşan TVF Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş, ilçede milli takım oyuncularının yetişeceğine olan inançlarını dile getirerek, 'Solhan, Türkiye genelinde voleybola verdiği değerle, yürüttüğü çalışmalarla ön plana çıkıyor. Biz de Voleybol Federasyonu olarak bu potansiyele destek vermek için her türlü iş birliğine ve yardıma hazırız. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın spora olan sevgisi ve desteğiyle büyük avantajınız var. Fabrika Voleybol projesi, gençlerin bedensel gelişimini, spor antrenmanları üzerinden destekleyen bir projedir. Federasyon olarak her aşamada gençlerin gelişimini takip edeceğiz' dedi.

Açılışın ardından çocuklar, spor salonunda ilk antrenmanlarına başladı.(DHA)

Fabrika Voleybol\'un 32\'ncisi Solhan\'da açıldı
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Türkiye Voleybol Federasyonu, voleybol, Solhan, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fabrika Voleybol'un 32'ncisi Solhan'da açıldı - Son Dakika


09:32
81. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu! Oppenheimer 5 ödülle geceye damga vurdu 81. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu! Oppenheimer 5 ödülle geceye damga vurdu
09:28
İttifak için görüşmeler sürerken Muharrem İnce'den Özgür Özel'e uyarı: Zaman tüketmeye çalışırsa aday açıklarım İttifak için görüşmeler sürerken Muharrem İnce'den Özgür Özel'e uyarı: Zaman tüketmeye çalışırsa aday açıklarım
09:22
Fatih Terim yönetiminde iki maçını da kazanan Panathinaikos lider oldu Fatih Terim yönetiminde iki maçını da kazanan Panathinaikos lider oldu
08:46
Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum: Ulaşım çilesini bitireceğiz Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum: Ulaşım çilesini bitireceğiz
08:42
Dinlene dinlene gol attılar! PSG Amatör Lig takımını farka boğdu Dinlene dinlene gol attılar! PSG Amatör Lig takımını farka boğdu
08:13
İBB adaylığı için adı geçen Tevfik Göksu, Murat Kurum'u böyle tebrik etmiş İBB adaylığı için adı geçen Tevfik Göksu, Murat Kurum'u böyle tebrik etmiş
08:04
Bakan Yerlikaya'nın Murat Kurum paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü Bakan Yerlikaya'nın Murat Kurum paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü
07:36
Sıcaklık 10 derece birden düşecek! İstanbul'da kar yağışı etkili olacak Sıcaklık 10 derece birden düşecek! İstanbul'da kar yağışı etkili olacak

Son Dakika
09:32 81. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu! Oppenheimer 5 ödülle geceye damga vurdu
09:28 İttifak için görüşmeler sürerken Muharrem İnce'den Özgür Özel'e uyarı: Zaman tüketmeye çalışırsa aday açıklarım
09:22 Fatih Terim yönetiminde iki maçını da kazanan Panathinaikos lider oldu
08:46 Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum: Ulaşım çilesini bitireceğiz
08:42 Dinlene dinlene gol attılar! PSG Amatör Lig takımını farka boğdu
08:13 İBB adaylığı için adı geçen Tevfik Göksu, Murat Kurum'u böyle tebrik etmiş
08:04 Bakan Yerlikaya'nın Murat Kurum paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü
07:36 Sıcaklık 10 derece birden düşecek! İstanbul'da kar yağışı etkili olacak
07:26 Melih Gökçek beyin felci mi geçirdi? Oğlu Osman Gökçek iddiaları yalanladı
06:51 Evinde ölü bulunan genç kızın kalp krizi geçirdiği tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 09:59:48. #1.11#
SON DAKİKA: Fabrika Voleybol'un 32'ncisi Solhan'da açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement