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Faili Meçhul Cinayetlere Tepki

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CHP'li İnan Akgün Alp, Yargıtay'ın kararlarını eleştirerek cinayetlerin aydınlatılması gerektiğini vurguladı.

18.10.2024 14:21
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(ANKARA)- Kamuoyunda "faili meçhul cinayetler davası" olarak bilinen ve aralarında eski bakan Mehmet Ağar, Korkut Eken ve İbrahim Şahin'in de sanık olarak bulunduğu davada verilen zaman aşımı ve beraat kararları Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi tarafından onanmasına tepki gösteren CHP Kars Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi İnan Akgün Alp, "Faili meçhul cinayetlerin örtbas edilmeye değil, aydınlatılmaya ihtiyacı vardır" dedi.

Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, kamuoyunda "faili meçhul cinayetler davası" olarak bilinen ve aralarında eski bakan Mehmet Ağar, Korkut Eken ve İbrahim Şahin'in de bulunduğu 1993 ve 1996 yıllarında 18 faili meçhul cinayeti işledikleri iddiasıyla yargılandıkları davada, mahkemenin verdiği zaman aşımı ve beraat kararlarını onadı. CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, TBMM genel kurulunda konuya ilişkin şunları söyledi:

"Sayın milletvekilleri Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi tarihe faili meçhul cinayet davası olarak geçen ve aralarında eski bakan Mehmet Ağar, Korkut Eken ve İbrahim Şahin'in de bulunduğu 1993 ve 1996 yıllarında 18 faili meçhul cinayeti işledikleri iddiası ile devam eden davada maalesef beraat ve zaman aşımı kararlarını onamıştır. Bu karar toplumdaki cezasızlık algısını pekiştirmiştir. Faili meçhul cinayetlerin örtbas edilmeye değil aydınlatılmaya ihtiyacı vardır. Faili meçhul siyasi cinayetleri insanlığa karşı suç kapsamında zaman aşımına tabi olmaksızın soruşturulması hususunda meclisimizin inisiyatif alması gerektiğine inanıyorum."

Kaynak: ANKA

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