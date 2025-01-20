Falconer: Gazze'de Ateşkes Umut Verdi

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İngiltere'nin Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Hamish Falconer, Gazze'de İsrail'le Hamas arasında imzalanan ateşkes anlaşmasıyla yakalanan ivmeyi sürdürmeye odaklandıklarını söyledi.

Orta Doğu, Kuzey Afrika, Afganistan ve Pakistan'dan Sorumlu Devlet Bakanı Falconer, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) düzenlenen üst düzey katılımlı İsrail- Filistin meselesine ilişkin oturumda konuştu.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasının tüm dünyaya umut verdiğini anlatan Falconer, Katar, Mısır ve ABD'ye bu anlaşmanın yapılması için gösterdikleri çabadan dolayı teşekkür etti.

Aralarında İngiliz vatandaşı Emily Damari'nin de bulunduğu 3 esirin salıverilmesini sevinçle karşıladıklarını söyleyen Falconer, anlaşmanın diğer aşamalarına da belirlenen sürede başlanması gerektiğini ifade etti.

Falconer, Gazze'deki sivillerin çektiği acılar için, "İnanılmayacak kadar imkansız boyutta." nitelemesini yaptı. Aralarında çocukların da bulunduğu 46 binden fazla kişinin Gazze'de hayatını kaybettiğini hatırlatan Falconer, kış şartlarının bölgedeki durumu daha da zorlaştırdığını belirtti.

Ateşkes anlaşmasıyla Gazzelilerin hayatlarını yeniden inşa etme şansını bulduklarına işaret eden Falconer, "İngiltere ve müttefiklerimiz, acil ateşkes ve esirlerin salıverilmesi için her fırsatı kullandı. Dışişleri Bakanı (David Lammy), İsrail ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki ziyaretinde de bunu yaptı. Yoğun diplomatik çabalar, gelecek gün ve haftalarda da devam etmelidir." diye konuştu.

Falconer, ateşkes anlaşmasının kalıcı ve sürdürülebilir barış ile Filistin ve İsraillilere güvenlik sağlayacak yeni bir sayfaya zemin hazırladığını vurgulayarak, "İngiltere, var olan ivmeyi, tüm esirler salıverilene, sözü verilen yardımlar Gazze'ye ulaşana ve Filistinliler hayatlarını yeniden inşa için evlerine dönene kadar devam ettirmeye odaklanıyor." ifadelerini kullandı.

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) Filistinlilere yardım sağlamakta zorluklar yaşadığını da belirterek, "İsrail'i UNRWA'nın faaliyette bulunma kabiliyetini tehlikeye atmamaya çağırıyoruz." dedi.