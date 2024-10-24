Falconer: Lübnan'ın Başka Bir Gazze Olmasına İzin Veremeyiz - Son Dakika
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Falconer: Lübnan'ın Başka Bir Gazze Olmasına İzin Veremeyiz

İngiltere, Gazze ve Lübnan'da acil ateşkes çağrısı yaptı; mülteci yardımları artırılacak.

24.10.2024 15:47
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İngiltere'nin Orta Doğu, Kuzey Afrika, Afganistan ve Pakistan'dan Sorumlu Devlet Bakanı Hamish Falconer, İngiltere'nin Gazze ve Lübnan'da acil ateşkes çağrısı yaptığını hatırlatarak, "Lübnan'ın başka bir Gazze olmasına izin veremeyiz." ifadesini kullandı.

Falconer, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen "Lübnan halkına ve egemenliğine destek" başlıklı konferansta yaptığı konuşmada, Lübnan'daki durumun her geçen gün daha da kötüye gittiğini söyledi.

"Lübnan'ın başka bir Gazze olmasına izin veremeyiz." diyen Falconer, İngiltere'nin İsrail ve Hizbullah arasında acil ateşkes çağrısında bulunduğunu söyledi.

Falconer, İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışmaların, Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyine füzeler atmasıyla başladığını öne sürerek, İsrail'in meşru müdafaa hakkını desteklediklerini bildirdi.

İran ve onun etkisindeki örgütlerin İsrail'e saldırılarını durdurması gerektiğini kaydeden Falconer, "Ülkenin tek savunma kuruluşu olan Lübnan ordusuyla istikrar ve güvenliği sağlamak için birlikte çalışıyoruz." dedi.

Ülkesinin Lübnan'a gıda, ilaç ve temiz su alanları başta olmak üzere 15 milyon sterlinlik yardım yaptığını hatırlatan Falconer, "Pek çok cömert Britanyalı, Gazze, Lübnan ve daha geniş bölgede acil durum fonlarına bağış yapıyor. Hükümetimiz de bu fonlara 10 milyon sterline kadar bağış yapma sözü verdi." diye konuştu.

Falconer, tüm Birleşmiş Milletler (BM) çalışanları ve sağlık personelinin bölgedeki önemine işaret ederek, "BM Lübnan Geçici Barış Gücü'nün (UNIFIL) güvenliğine yönelik tüm tehditleri kınıyoruz. Tüm tarafları sivil yaralanmaları ve kayıplarını önlemek ile temel altyapıyı korumak için gerekli tedbirleri almaya çağırıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Hamas lideri Yahya Sinvar'in İsrail saldırısında hayatını kaybetmesine işaret eden Falconer, Gazze'de yeni bir sayfa açılması gerektiğini kaydetti.

Gazze'de acil ateşkes, esirlerin salıverilmesi ve insani yardımların artırılması çağrısı yapan Falconer, "Tüm çabalarımızı şiddet döngüsünü kırmaya odaklamalıyız. BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı hem siyasi çözümün tek yoludur hem de Mavi Hat'ın iki tarafındakiler için güvenli geleceği sağlamanın tek yoludur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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