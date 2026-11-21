İran'dan ABD'nin bölgedeki askeri varlığına yönelik yeni bir saldırı haberi geldi. Bahreyn'deki iki Amerikan üssünün hedef alındığı bildirilirken, saldırıların Washington yönetiminin İran'a yönelik askeri operasyonlarına karşılık düzenlendiği aktarıldı.

İRAN, BAHREYN'DEKİ İKİ ABD ÜSSÜNÜ HEDEF ALDI

Orta Doğu'da askeri gerilim devam ederken, İran'ın Bahreyn'deki ABD askeri varlığına yönelik yeni bir saldırı gerçekleştirdiği bildirildi. İran'ın yarı resmi haber kuruluşlarından Fars Haber Ajansı, Devrim Muhafızları Ordusu'nun Bahreyn'de bulunan iki Amerikan askeri üssünü hedef aldığını duyurdu. Haberde, saldırıların ABD'nin İran'a yönelik askeri operasyonlarına karşılık düzenlendiği belirtildi. Hedef alınan noktaların Bahreyn'deki Şeyh İsa ve El-Cufeyr askeri üsleri olduğu ifade edildi. Saldırılarda hangi silah sistemlerinin kullanıldığına, üslerde hasar meydana gelip gelmediğine veya can kaybı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin ayrıntı verilmedi.

HEDEFTE ŞEYH İSA VE EL-CUFEYR ÜSLERİ VAR

Fars Haber Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun hedef aldığı iki askeri nokta, Şeyh İsa ve El-Cufeyr üsleri oldu. Bahreyn, Basra Körfezi'ndeki konumu nedeniyle ABD'nin bölgesel askeri faaliyetlerinde önemli bir yere sahip. Ülkede bulunan Amerikan askeri tesisleri, Washington yönetiminin Körfez'deki güvenlik ve savunma faaliyetleri açısından stratejik önem taşıyor. El-Cufeyr bölgesi, ABD Donanması'nın Bahreyn'deki varlığıyla öne çıkıyor. ABD Beşinci Filosu'nun karargahı da Bahreyn'de bulunuyor. Şeyh İsa ise ülkedeki önemli hava askeri tesislerinden biri olarak biliniyor. İran kaynaklarının bu iki noktayı hedef olarak göstermesi, saldırı haberinin bölgesel askeri dengeler açısından önemini artırdı.

ABD'NİN İRAN'A SALDIRILARINA KARŞILIK DÜZENLENDİ

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, Bahreyn'deki Amerikan üslerine yönelik saldırıların gerekçesine de yer verdi. Habere göre Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına karşılık olarak Bahreyn'deki askeri noktaları hedef aldı.