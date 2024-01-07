 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Faruk Özlü, İstanbul'daki aday tanıtım töreninin ardından meşalelerle karşılandı - Son Dakika
Üye Girişi

Faruk Özlü, İstanbul'daki aday tanıtım töreninin ardından meşalelerle karşılandı

AK Parti'nin yerel seçimlerde yeniden aday gösterdiği Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, İstanbul'daki aday tanıtım töreninin ardından kente dönüşünde meşalelerle karşılandı. Özlü, kalabalığa seslenerek, geçmişte gerçekleştirdikleri hizmetlerin Düzce'nin temel sorunlarını çözme yönünde olduğunu belirtti ve önümüzdeki 5 yılda büyük bir sıçrama yapacaklarını söyledi.

Faruk Özlü, İstanbul\'daki aday tanıtım töreninin ardından meşalelerle karşılandı
07.01.2024 - 22:58,
Abone Ol

AK Parti'nin yerel seçimlerde yeniden aday gösterdiği Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, İstanbul'daki aday tanıtım töreninin ardından kente dönüşünde meşalelerle karşılandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda yeniden Düzce Belediye Başkan adaylığı açıklanan Faruk Özlü kente döndü.

İlk olarak Anadolu Otoyolu Gölyaka gişelerinde meşalelerle karşılanan Özlü, buradan konvoy eşliğinde kent merkezine hareket etti.

Aziziye Mahallesi'nde tulum çalınarak karşılanan Özlü, ardından AK Parti Düzce İl Başkanlığına geçti.

Özlü, burada bekleyen kalabalığa seslenerek, yağmurlu havaya rağmen kendisini yalnız bırakmayan partililere teşekkür etti.

"Bizim siyaset yapma tarzımız eser ve hizmet siyasetidir. Biz günü kurtaracak hiçbir iş yapmadık. Bugüne kadar hep kalıcı işler yaptık." diyen Özlü, geride kalan 5 yılda yaklaşık 20 yıllık hizmet gerçekleştirdiklerini söyledi. Özlü, şunları kaydetti:

"Yaptığımız hizmetler Düzce'nin temel sorunlarını çözme yönünde oldu. Bundan sonraki 5 yılda inşallah Düzce büyük bir sıçrama yapacak. Ben bu inançla ve gayretle 31 Mart seçimlerinde sizlerden çok çalışmanızı ve kapı kapı dolaşarak inançlarımızı, hizmetlerimizi anlatmanızı istiyorum. İnşallah 31 Mart'ta yüksek bir oy oranıyla seçimleri kazanacağız."

Kaynak: AA
YORUMLAR

Düzce Belediyesi, Faruk Özlü, İstanbul, AK Parti, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Faruk Özlü, İstanbul'daki aday tanıtım töreninin ardından meşalelerle karşılandı - Son Dakika


23:03
Eleştirilerin hedefinde olan Ndombele maç sonu isyan etti Eleştirilerin hedefinde olan Ndombele maç sonu isyan etti
22:34
Gözler yeni yılın ilk kabinesinde! Masada emekli aylığı düzenlemesi var Gözler yeni yılın ilk kabinesinde! Masada emekli aylığı düzenlemesi var
21:52
Okan Buruk'tan maç sonuna damga vuran sözler: Bizi yıpratmaya çalışıyorlar Okan Buruk'tan maç sonuna damga vuran sözler: Bizi yıpratmaya çalışıyorlar
21:08
DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'dan CHP'ye tepki: Bize salon vermeyene, yok sayana oy vermeyiz DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'dan CHP'ye tepki: Bize salon vermeyene, yok sayana oy vermeyiz
20:52
Aslan hata yapmadı! Galatasaray Konyaspor'u rahat geçti Aslan hata yapmadı! Galatasaray Konyaspor'u rahat geçti
20:32
Fatih Terim yeni takımıyla 2'de 2 yaptı Fatih Terim yeni takımıyla 2'de 2 yaptı
20:30
Aday olmak için istifa edecekler! AK Parti'nin Meclis'teki milletvekili sayısı geriledi Aday olmak için istifa edecekler! AK Parti'nin Meclis'teki milletvekili sayısı geriledi
20:18
Yaşlı kadın boğazı kesilerek katledildi, komşusu gözaltına alındı Yaşlı kadın boğazı kesilerek katledildi, komşusu gözaltına alındı

Son Dakika
23:03 Eleştirilerin hedefinde olan Ndombele maç sonu isyan etti
22:34 Gözler yeni yılın ilk kabinesinde! Masada emekli aylığı düzenlemesi var
21:52 Okan Buruk'tan maç sonuna damga vuran sözler: Bizi yıpratmaya çalışıyorlar
21:08 DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'dan CHP'ye tepki: Bize salon vermeyene, yok sayana oy vermeyiz
20:52 Aslan hata yapmadı! Galatasaray Konyaspor'u rahat geçti
20:32 Fatih Terim yeni takımıyla 2'de 2 yaptı
20:30 Aday olmak için istifa edecekler! AK Parti'nin Meclis'teki milletvekili sayısı geriledi
20:18 Yaşlı kadın boğazı kesilerek katledildi, komşusu gözaltına alındı
20:11 Togg'dan heyecanlandıran "sedan model" paylaşımı
19:55 İstanbulspor'un hocası Fenerbahçe'yi öve öve bitiremedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2024 23:13:29. #1.13#
SON DAKİKA: Faruk Özlü, İstanbul'daki aday tanıtım töreninin ardından meşalelerle karşılandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement