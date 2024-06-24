Fas Kralı Gazze'ye 40 Ton Tıbbi Malzeme Gönderiyor - Son Dakika
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Fas Kralı Gazze'ye 40 Ton Tıbbi Malzeme Gönderiyor

Fas Kralı Gazze\'ye 40 Ton Tıbbi Malzeme Gönderiyor

Fas Kralı 6. Muhammed, İsrail'in aylardır yıkıcı saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'ne 40 ton tıbbi malzeme gönderilmesi talimatı verdi. Yardımlar yanık tedavisi, acil cerrahi operasyonlar, ortopedi ve kırık için gerekli ekipmanlar ile temel ilaçları kapsıyor. Fas Kralı'nın yardım masraflarının büyük bir kısmını bizzat kendisi karşıladığı belirtildi. Yardımın ramazan ayındaki gıda yardımlarında olduğu gibi bölgeye Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı üzerinden ulaştırılması planlanıyor.

24.06.2024 19:27
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Fas Kralı 6. Muhammed, İsrail'in aylardır yıkıcı saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'ne 40 ton tıbbi malzeme gönderilmesi talimatı verdi.

Fas Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Fas Kralı 6. Muhammed'in Gazze Şeridi'ne 40 ton tıbbi malzeme gönderilmesi yönünde talimat verdiği belirtildi.

Yardımların yanık tedavisi, acil cerrahi operasyonlar, ortopedi ve kırık için gerekli ekipmanlar ile temel ilaçları kapsadığı aktarıldı.

İslam İşbirliği Teşkilatına bağlı Kudüs Komitesi Başkanı olan Fas Kralı'nın yardım masraflarının büyük bir kısmını bizzat kendisi karşıladığı kaydedildi.

Bakanlık açıklamasına göre, yardımın ramazan ayındaki gıda yardımlarında olduğu gibi bölgeye Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı üzerinden ulaştırılması planlanıyor.

Fas'tan ramazan ayında Gazze Şeridi ve Kudüs'teki Filistinlilere 40 tondan fazla gıda malzemesi gönderilmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 626 Filistinli öldü, 86 bin 98 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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