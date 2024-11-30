Fas'ta 105 Gösteriyle Gazze'ye Destek

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Fas'ın 48 kentinde İsrail saldırılarını protesto etmek ve Gazze Şeridine destek amacıyla 105 gösteri düzenlendi.

Fas'taki Ümmetin Sorunlarına Destek Heyetinin de aralarında bulunduğu sivil toplum kuruluşlarının çağrısı üzerine binlerce Faslı ülkenin 45 kentinde meydanlarda toplandı.

"Gazze'deki soykırımı durdurmak için" sloganıyla gerçekleştirilen 105 gösteriye katılan Faslılar Filistin bayrakları taşıdı.

İsrail saldırılarının protesto edildiği gösterilerde, Filistinlilere ve Gazze Şeridi'ne destek sloganları atıldı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 330 Filistinli öldü, 104 bin 933 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları da hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.