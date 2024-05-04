Fas'ta Binlerce Kişi Gazze'ye Destek İçin Gösteri Düzenledi - Son Dakika
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Fas'ta Binlerce Kişi Gazze'ye Destek İçin Gösteri Düzenledi

Fas\'ta Binlerce Kişi Gazze\'ye Destek İçin Gösteri Düzenledi

Fas'ta, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ne destek amacıyla 52 kentte 106 ayrı noktada gösteriler düzenlendi. Binlerce kişi, İsrail'in saldırıları ve ablukası sona erinceye kadar Gazze'ye destek vermeye ve gösteri düzenlemeye devam edeceklerini dile getirdi. Fas, Gazze'ye destek gösterileri ve yürüyüşlerinin en yoğun yapıldığı İslam ülkeleri arasında yer alıyor.

04.05.2024 02:03
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Fas'ta, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ne destek amacıyla gösteriler düzenlendi.

Fas'taki sivil toplum kuruluşu Ümmet Sorunlarını Destekleme Kurumundan yapılan açıklamaya göre, 52 kentte 106 ayrı noktada düzenlenen Gazze'ye destek gösterilerine binlerce kişi katıldı.

Gösteri düzenlenen kentler arasında Vacde, Taroudant, Burkan, El-Cedide, Kazablanka ve Agadir şehirleri yer aldı.

Göstericiler, İsrail'in saldırıları ve ablukası sona erinceye kadar Gazze'ye destek vermeye ve gösteri düzenlemeye devam edeceklerini dile getirdi.

Fas, Gazze'ye destek gösterileri ve yürüyüşlerinin en yoğun yapıldığı İslam ülkeleri arasında yer alıyor.

Kaynak: AA

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