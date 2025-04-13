Fas'ta binlerce kişi yağmur altında Gazze için yürüdü - Son Dakika
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Fas'ta binlerce kişi yağmur altında Gazze için yürüdü

Fas'ın başkenti Rabat'ta İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü katliam protesto edildi.

13.04.2025 15:46
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Fas'ın başkenti Rabat'ta İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü katliam protesto edildi.

Filistin için Ulusal Eylem Grubu'nun çağrısıyla "Filistin'deki soykırıma karşı ümmetin haykırışı" sloganıyla düzenlenen yürüyüşe siyasi partiler, sendikalar ve birçok sivil toplum kuruluşu destek verdi.

Grup, direnişi desteklemek ve İsrail ile normalleşmeye karşı durmak amacıyla yürüyüş ve protestolar düzenlediklerini belirtti.

Bab El-Had Meydanı'ndan yürüyüşe geçen Faslılar, yoğun yağmura rağmen İsrail'in katliamlarını protesto eden ifadelerin yazılı olduğu pankart ve dövizlerle Fas Parlamentosuna doğru yürüdü.

Göstericiler yürüyüş boyunca "Gazze'nin kadınlarına selam olsun, sağlıkçılara selam olsun, direnişe selam olsun, Filistin'e ve Kassam'a selam olsun", "Ey şehitler rahat uyuyun, zulmü sona erdireceğiz", "Heniyye Allah'ın sevgilisi, Sinvar Allah'ın sevgilisi, Muhammed Dayf Allah'ın sevgilisi", "Halk normalleşmenin iptalini istiyor" sloganları attı.

Parlamento Meydanı'na ulaşıldığında İsrail bayrağı yakıldı.

Yoğun yağışa rağmen yürüyüş ve protesto saatlerce sürdü.

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Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Sivil Toplum, Güncel, İsrail, Gazze, Fas, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fas'ta binlerce kişi yağmur altında Gazze için yürüdü - Son Dakika

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