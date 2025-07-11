Fas'ta Deprem Sonrası Yeniden İnşa Tamamlanıyor

Fas'ın Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesinde 8 Eylül 2023'te meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremden etkilenen bölgedeki yeniden inşa kapsamında 46 bin 650 ailenin evlerinin yapım ve onarımının tamamlandığı bildirildi.

Fas Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Aziz Ahnuş'un başkanlığındaki El-Huz depreminden etkilenen bölgelerin yeniden inşası ve rehabilitasyonundan sorumlu bakanlıklardan oluşan komisyonun toplantısı başkent Rabat'ta yapıldı.

Toplantıda Kral 6. Muhammed'in talimatları doğrultusunda oluşturulan yeniden inşa ve rehabilitasyon programının çeşitli alanlarda kaydettiği ilerlemeler değerlendirildi.

Başbakan Ahnuş, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, kamu kurumlarının gösterdiği çabayı takdir etti ve Yüksek Atlas Kalkınma Ajansı başta olmak üzere tüm paydaşlara, kalan projelerin hızlı ve verimli biçimde tamamlanması çağrısında bulundu.

Toplantıda sunum yapan Yüksek Atlas Kalkınma Ajansı Genel Müdürü, deprem bölgesinde yürütülen konut inşa ve onarım çalışmalarında toplam 46 bin 650 ailenin evlerine kavuştuğunu açıkladı.

Yaklaşık 130 bin olan çadır sayısında ciddi düşüş yaşandığı belirtilen sunumda, kalan çadırların da eylül ayında tamamen kaldırılmasının planlandığı aktarıldı. Dağlık ve ulaşımı güç bölgelerdeki 4 bin 895 konut için ise yerinde çözüm üretildiği kaydedildi.

Açıklamada, konutlarını yeniden inşa eden ya da onaran ailelere şimdiye kadar toplam 4,2 milyar Fas dirhemi destek sağlandı. Ayrıca acil yardımlar kapsamında ailelere aylık 2 bin 500 dirhem olarak yapılan ödemelerin toplam tutarının 2,4 milyar dirhemi geçtiği belirtildi.

Toplantıda ayrıca, yeniden inşa programının farklı sektörlerdeki yansımaları da ele alındı.

Ulaştırma alanında, RN7 kara yolunun dört ayrı kesiminde yürütülen çalışmaların ilerleme oranının yüzde 25 ila 65 arasında değiştiği bildirildi. Ayrıca, 165 kilometrelik yeni yol ve 29 tarihi yapının inşası için 920 milyon dirhemlik yatırım başlatıldı.

Eğitim alanında ise hasar gören 269 okulun yeniden yapım ve onarımı tamamlandı. Sağlık alanındaki değerlendirmeye göre 70 sağlık merkezi rehabilite edilirken, 35 merkezin 2025 yılı ağustos, 14 merkezin ise ekim ayında hizmete alınması planlanıyor.

Tarım alanında çiftçilere ücretsiz hayvan ve arpa dağıtımı yapılırken, tarımsal ve ekonomik altyapıların onarımı da tamamlandı. Su altyapısında ise 43 sulama biriminin onarıldığı, birçok köyün içme suyu şebekesine bağlandığı belirtildi.

Turizm sektöründe 229 konaklama tesisi, 61,1 milyon dirhem tutarındaki ilk yardım paketinden yararlanırken, 95 tesis de 30 milyon dirhem değerindeki ikinci yardım diliminden faydalandı.

Ayrıca, deprem nedeniyle ticaret alanları zarar gören yaklaşık bin 600 esnafa yönelik destek ve rehberlik programının sürdüğü bilgisi paylaşıldı.

El-Huz depremi

Fas'ta 8 Eylül 2023'te meydana gelen 7 büyüklüğündeki deprem, merkez üssü Marakeş'in 71 kilometre güneybatısındaki El-Huz bölgesi olmak üzere Marakeş, Tarudant, Azilal, Şişava, Verzazat ve Agadir kentlerinde yıkımlara yol açmıştı.

Fas İçişleri Bakanlığı verilerine göre, depremde 2 bin 946 kişi hayatını kaybetmiş, 6 binden fazla kişi yaralanmıştı.

Ülkede son yüzyılda kaydedilen en güçlü deprem olarak kayıtlara geçen El-Huz sarsıntısının ardından Kral 6. Muhammed'in talimatıyla yeniden inşa ve iyileştirme programı başlatılmıştı.