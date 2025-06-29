Fas'ta Filistin İçin Büyük Protesto

Fas'ta binlerce kişi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü saldırıları ve ablukayı protesto ederek, kuşatma altındaki Filistinlilere insani yardım ulaştırılması çağrısında bulundu.

Fas Filistin Destek Cephesi adlı sivil toplum örgütünün çağrısıyla, Fas'ın Kazablanka kentinde "Filistin'e Özgürlük ve Direnişe Destek" sloganıyla dayanışma gösterisi düzenlendi.

Gazze'deki soykırımın durdurulması için uluslararası toplumu harekete geçmeye çağıran protestocular, "Ey direnişçi, yürü… zafere ve kurtuluşa doğru", " Kudüs'ümüz gözümüzdedir", "Şehit bir vasiyet bıraktı... davadan vazgeçmedi" sloganları attı.

Protestocular, Filistin direnişine saygılarını sunan ve Filistin davasına desteğin süreceğini belirten pankartlar taşıdı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, başkent Rabat başta olmak üzere Fas'ın birçok kentinde neredeyse her gün Filistin halkıyla dayanışma gösterileri düzenleniyor.

Gazze Şeridi'ndeki İsrail saldırılarının bilançosu ağırlaşıyor

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de öldürme, aç bırakma, yıkım ve zorla yerinden etme gibi yöntemleri içeren, Uluslararası Adalet Divanı kararlarına rağmen sürdürülen bir "soykırım savaşı" yürütüyor.

ABD destekli saldırılarda, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere yaklaşık 190 bin Filistinli hayatını kaybetti ya da yaralandı. En az 11 bin kişi kayboldu, yüz binlercesi ise yerinden edildi. Kıtlık nedeniyle, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi yaşamını yitirdi.

İsrail'in 18 yıldır kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi, yaklaşık 2,4 milyon nüfusa ev sahipliği yapıyor. Saldırılarda 1,5 milyon Filistinli evsiz kaldı.

İsrail, onlarca yıldır Filistin, Suriye ve Lübnan topraklarını işgal etmeye devam ediyor ve 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını reddediyor.