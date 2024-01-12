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Fas'ta Filistinlilere Destek Gösterileri Düzenlendi - Son Dakika
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Fas'ta Filistinlilere Destek Gösterileri Düzenlendi

Fas'ın birçok şehrinde, Filistinlilerin zorla göçüne karşı yapılan gösterilerde İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar kınandı ve Filistin direnişi desteklendi. Faslı eylemciler, Filistin bayrakları taşıyarak ve pankartlar açarak Filistin halkının kararlılığını vurguladı. Ayrıca, İsrail aleyhine açılan soykırım davası için Güney Afrika'ya destek sloganları atıldı.

Fas\'ta Filistinlilere Destek Gösterileri Düzenlendi
12.01.2024 - 22:23,
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Fas'ın birçok şehrinde, "Filistinlilerin zorla göçüne hayır" konulu gösteriler düzenlendi.

Fas Ulusun Davalarını Destekleme Derneğinin (STK) çağrısıyla ülkenin başkenti Rabat başta olmak üzere, en-Nazur, Zayo, Meknes, Kazablanka, Ayt Melul ve el-Cedide şehirlerinde gösteriler yapıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını kınayan ve Filistinlilerin topraklarından zorla göç ettirilmesini reddeden sloganlar atan Faslı eylemciler, Filistin direnişinin ve halkının kararlılığını destekleyen pankartlar açtı, Filistin bayrakları taşıdı.

Göstericiler ayrıca İsrail aleyhine açtığı ve Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Uluslararası Adalet Divanında (UAD) görülmeye başlanan "soykırım" davası dolayısıyla Güney Afrika'ya övgü dolu sloganlarla destek verdi.

Kaynak: AA
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