Fas\'ta Filistinlilere Destek Gösterileri Düzenlendi

Fas'ın birçok şehrinde, "Filistinlilerin zorla göçüne hayır" konulu gösteriler düzenlendi.

Fas Ulusun Davalarını Destekleme Derneğinin (STK) çağrısıyla ülkenin başkenti Rabat başta olmak üzere, en-Nazur, Zayo, Meknes, Kazablanka, Ayt Melul ve el-Cedide şehirlerinde gösteriler yapıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını kınayan ve Filistinlilerin topraklarından zorla göç ettirilmesini reddeden sloganlar atan Faslı eylemciler, Filistin direnişinin ve halkının kararlılığını destekleyen pankartlar açtı, Filistin bayrakları taşıdı.

Göstericiler ayrıca İsrail aleyhine açtığı ve Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Uluslararası Adalet Divanında (UAD) görülmeye başlanan "soykırım" davası dolayısıyla Güney Afrika'ya övgü dolu sloganlarla destek verdi.