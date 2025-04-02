Fas'ta Gazze İçin Dayanışma Gösterileri - Son Dakika
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Fas'ta Gazze İçin Dayanışma Gösterileri

Fas'ta 30 şehirde binlerce kişi, Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarını protesto etti.

02.04.2025 03:16
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Faslı sivil toplum kuruluşu Fas Destek ve Zafer Girişimi, son 3 günde ülkenin 30 şehrinde İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi ile dayanışma gösterileri düzenlediklerini açıkladı.

Fas Destek ve Zafer Girişimi'nden yapılan açıklamada, son 3 günde Fas'ın 30 şehrinde çok sayıda gösteri düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, binlerce kişinin katıldığı gösterilerin, Fas'ın İsrail ile normalleşme anlaşmasının bozulması, Filistin halkının ve topraklarının savunulması ve "Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da İsrail'in Filistinlilere karşı uyguladığı soykırımın" kınanması amacıyla yapıldığı kaydedildi.

Gösteriler başkent Rabat, Tanca, Tetuan, Kazablanka ve çok sayıda şehirde düzenlendi.

?Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1042'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, 2 bin 542'i aşkın kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 399'a, yaralıların sayısı ise 114 bin 583'e yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.

Kaynak: AA

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