Fas'ta Gazze Protestosu

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Fas'ta, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve işlediği suçlar protesto edildi.

Ümmetin Sorunlarına Destek Heyetinin de aralarında bulunduğu sivil toplum kuruluşlarının çağrısı üzerine Kazablanka kentinde düzenlenen protestoya onlarca kişi katıldı.

Protestocular, Filistinlilere yönelik katliamları kınadı.

Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, "Beyrut'tan Gazze'ye direniş ve gurur", "Hepimiz fedayız, kararlı direniş", "Halk normalleşmeyi yıkmak istiyor", "Fas ve Filistin tek halk, iki halk değil" şeklinde sloganlar attı.

Göstericiler, "Normalleşme ihanettir" yazılı pankartlar da taşıdı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 42 bin 519 Filistinli öldü, 99 bin 637 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.