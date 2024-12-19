Fas'ta Göçmen Botu Battı: 4 Ölü, 4 Kayıp

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Fas kıyılarından çıkıp İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları'na doğru yol alan düzensiz göçmenleri taşıyan bir botun, Atlas Okyanusu'nun Fas karasularında batması sonucu 4 kişinin öldüğü, 4 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Kanarya Adaları Sahil Güvenlik kurumundan basına yapılan açıklamada, Lanzarote adasının kuzeydoğusunda, Fas kara sularında olduğu belirtilen ve 55 düzensiz göçmeni taşıyan bir botun 18 Aralık'ta battığı belirtildi.

Sahil Güvenlik ekiplerinin tekne ve helikopterle Lanzarote adasından 137 kilometre uzaklıktaki bölgeye ulaştığı kaydedilen açıklamada, batan bottaki düzensiz göçmenlerden 47'sinin kurtarıldığı aktarıldı.

Açıklamada, ekiplerin olay yerinden 4 cesedi sudan çıkardığı ve 4 kişinin ise kayıp olduğu kaydedildi.

İspanyol yetkililer, söz konusu botun Fas'ın Tan Tan kenti kıyılarından yola çıktığını, yaklaşık 100 kilometre kadar yol aldıktan sonra battığını ve sivil toplum kuruluşlarından gelen ihbarlar üzerine kurtarma çalışmaları başlatıldığını açıkladı.

Öte yandan, Kanarya Adaları Sahil Güvenlik ekipleri, son 24 saat içinde Lanzarote'nin doğusunda tespit edilen beş botta 266, Büyük Kanarya'nın güneyinde bir teknede de 106 olmak üzere toplam 372 düzensiz göçmenin kurtarıldığı bilgisini paylaştı.

Düzensiz göçmen akınında bu yıl rekor seviyelere ulaşılan Kanarya Adalarına, 2023'ün tamamına göre yüzde 18'lik artışla 1 Ocak- 30 Kasım tarihleri arasında 43 bin 737 düzensiz göçmen geldi.