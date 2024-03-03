Fas'ta İsrail'in Gazze'deki Filistinlilere yönelik saldırılarına karşı gösteri düzenlendi

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Fas'ta yüzlerce kişi İsrail'in büyük yıkıma uğrattığı ve aç bırakma siyaseti izlediği Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin kurtarılması talebiyle gösteri düzenledi.

Yüzlerce Faslı, Filistin'i Destekleme Fas Cephesi ve Filistin için Ulusal Eylem Grubu gibi sivil toplum kuruluşlarının (STK) çağrısıyla, el-Cedide, Kazablanka ve Tanca dahil olmak üzere Fas'ın birçok şehrinde bir araya geldi.

İsrail'in Gazze'de 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarını durdurması talebiyle gösteri düzenleyen Faslılar, Gazzelilerin yıkım ve açlıktan kurtarılmasını istedi.

Gazze Şeridi'ndeki sivillerin korunmasını isteyen ve Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, "Halk Filistin'i kurtarmak istiyor" ve "Filistin emanettir, normalleşme ihanettir" şeklinde sloganlar attı.

İsrail ordusu dün, Gazze'de insani yardım bekleyenlere ateş açmış ve saldırıda 1 kişinin öldüğü, 26 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

İsrail ordusunun, 29 Şubat'ta Gazze kentinde yardım bekleyen Filistinlilere yönelik saldırısında 118 kişi ölmüş, 760 kişi yaralanmıştı.

İsrail, başta kuzey olmak üzere Gazze'ye karadan yardım girişlerini engelliyor. Bu nedenle Mısır ve Ürdün son olarak da ABD, Gazze'ye havadan insani yardım ulaştırmıştı.

Gazze'deki hükümet, İsrail'in insanı yardım bekleyenlere yönelik saldırısının "kasıtlı ve planlı" olduğunu vurgulamış ve "İşgal ordusu bu kişilerin, bölgeye insani yardım almak için geldiklerini biliyordu ancak onları soğukkanlılıkla öldürdü." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 230'u çocuk, 8 bin 860'ı kadın olmak üzere 30 bin 320 Filistinli öldürüldü, 71 bin 533 kişi yaralanmıştı.