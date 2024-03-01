Fas'ta İsrail'in Gazze'deki kıtlığı protesto eden binlerce kişi gösteri düzenledi

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Fas'ta binlerce kişi, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılar düzenlediği ve abluka altına aldığı Gazze Şeridi'ndeki "öldürücü kıtlığı" protesto etti.

Fas'ın sivil toplum kuruluşu Ümmet Sorunlarını Destekleme Kuruluşunun çağrısı üzerine, ülkenin kuzeyindeki Tinğir, batısındaki Cedide ve doğusundaki Tara şehirleri dahil çeşitli bölgelerde gösteriler düzenlendi.

Fas'ta 7 Ekim sonrasında 21 cumadır gösteriler düzenlenirken, bu haftaki gösteride "Aç olmaları umurumuzda değil, ne yazık!" başlığıyla Gazze'deki "öldürücü kıtlık" protesto edildi.

Filistin'e destek gösterisinde bulunan Faslılar, "Halk, Filistin'in kurtuluşunu istiyor", "Halk yardımların ulaşmasını istiyor" ve "Gazze, şereftir" sloganlarını attı.

İsrail'in Filistin'deki işgalini protesto eden Faslılar, uluslararası toplum ve kuruluşlara ateşkes sağlanması ve harekete geçilmesi çağrısında bulundu.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 230'u çocuk, 8 bin 860'ı kadın olmak üzere 30 bin 228 Filistinli öldürüldü, 71 bin 377 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 413 Filistinli hayatını kaybetti.