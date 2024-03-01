Fas'ta İsrail'in Gazze'deki kıtlığı protesto eden binlerce kişi gösteri düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Fas'ta İsrail'in Gazze'deki kıtlığı protesto eden binlerce kişi gösteri düzenledi

Fas'ın çeşitli bölgelerinde düzenlenen gösterilerde, İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği saldırılar ve abluka sonucu oluşan kıtlık protesto edildi. Faslılar, Filistin'e destek gösterisinde bulunarak uluslararası toplum ve kuruluşlara ateşkes sağlanması ve harekete geçilmesi çağrısında bulundu. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında binlerce Filistinli hayatını kaybetti ve sivil altyapı büyük zarar gördü.

01.03.2024 22:33  Güncelleme: 22:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fas'ta binlerce kişi, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılar düzenlediği ve abluka altına aldığı Gazze Şeridi'ndeki "öldürücü kıtlığı" protesto etti.

Fas'ın sivil toplum kuruluşu Ümmet Sorunlarını Destekleme Kuruluşunun çağrısı üzerine, ülkenin kuzeyindeki Tinğir, batısındaki Cedide ve doğusundaki Tara şehirleri dahil çeşitli bölgelerde gösteriler düzenlendi.

Fas'ta 7 Ekim sonrasında 21 cumadır gösteriler düzenlenirken, bu haftaki gösteride "Aç olmaları umurumuzda değil, ne yazık!" başlığıyla Gazze'deki "öldürücü kıtlık" protesto edildi.

Filistin'e destek gösterisinde bulunan Faslılar, "Halk, Filistin'in kurtuluşunu istiyor", "Halk yardımların ulaşmasını istiyor" ve "Gazze, şereftir" sloganlarını attı.

İsrail'in Filistin'deki işgalini protesto eden Faslılar, uluslararası toplum ve kuruluşlara ateşkes sağlanması ve harekete geçilmesi çağrısında bulundu.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 230'u çocuk, 8 bin 860'ı kadın olmak üzere 30 bin 228 Filistinli öldürüldü, 71 bin 377 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 413 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Gazze, Fas, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fas'ta İsrail'in Gazze'deki kıtlığı protesto eden binlerce kişi gösteri düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:47 ABD Başkanı Biden: Gazze’ye havadan insani yardım atmaya başlayacağız ABD Başkanı Biden: Gazze'ye havadan insani yardım atmaya başlayacağız
21:26 Muş’ta at eyeri tartışması kanlı bitti Muş'ta at eyeri tartışması kanlı bitti
20:24 İsrail ordusunun acilen 7 bin ek askere ihtiyacı var İsrail ordusunun acilen 7 bin ek askere ihtiyacı var
19:29 THY, 6. kıtaya ilk uçuşunu gerçekleştirdi, başkonsolos uçağın arkasından su döktü THY, 6. kıtaya ilk uçuşunu gerçekleştirdi, başkonsolos uçağın arkasından su döktü
18:02 Rusya, Putin’in nükleer tehdidi sonrası kıtalar arası Yars füzesini test etti Rusya, Putin'in nükleer tehdidi sonrası kıtalar arası Yars füzesini test etti
21:05 Dışişleri Bakanlığı: İsrail Hükümeti’nin tüm üyeleri Gazze’de işlemekte oldukları suçlardan ötürü hesap verecek Dışişleri Bakanlığı: İsrail Hükümeti'nin tüm üyeleri Gazze'de işlemekte oldukları suçlardan ötürü hesap verecek
19:45 Elon Musk, ChatGPT’nin geliştiricisi yapay zeka şirketi OpenAI’a dava açtı Elon Musk, ChatGPT'nin geliştiricisi yapay zeka şirketi OpenAI'a dava açtı
18:44 Osmaniye’de aile kavgasında 3 kişi öldüren şahıs tutuklandı Osmaniye'de aile kavgasında 3 kişi öldüren şahıs tutuklandı
18:15 Denizli’deki hastane saldırısında yaşanan panik anları kamerada Denizli'deki hastane saldırısında yaşanan panik anları kamerada
17:57 Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün, seçim çalışmaları için sokağa inince ortalık karıştı Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün, seçim çalışmaları için sokağa inince ortalık karıştı
17:50 Hem suçlu hem güçlü İl başkanı, kameralar önünde yardımcısını azarladı Hem suçlu hem güçlü! İl başkanı, kameralar önünde yardımcısını azarladı
17:41 6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi davasında, sanıklar 6 Mayıs’ta hakim karşısına çıkacak 6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi davasında, sanıklar 6 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak
16:07 Erdoğan: Artık sözler eyleme dökülmeli, Gazze’de garantörlüğe hazırız Erdoğan: Artık sözler eyleme dökülmeli, Gazze'de garantörlüğe hazırız
15:46 Çinkonun vücut geliştirdiğini düşünen halterci, 39 madeni para ve 37 mıknatısı yuttu Çinkonun vücut geliştirdiğini düşünen halterci, 39 madeni para ve 37 mıknatısı yuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2024 23:02:56. #1.13#
SON DAKİKA: Fas'ta İsrail'in Gazze'deki kıtlığı protesto eden binlerce kişi gösteri düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement