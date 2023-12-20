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Fas'ta İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını protesto - Son Dakika
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Fas'ta İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını protesto

Fas'ta bir grup, başkent Rabat'taki parlamento binası önünde İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını protesto etti. Protestocular, saldırıları ve uluslararası toplumun bu saldırıları durduramamasını kınadı. Göstericiler, İsrail ile yapılan tüm anlaşmaların iptal edilmesini talep etti.

Fas\'ta İsrail\'in Gazze Şeridi\'ne saldırılarını protesto
20.12.2023 - 22:55,
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Fas'ta onlarca kişi İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını protesto etti.

Fas'ta bir grup, başkent Rabat'taki parlamento binası önünde bir araya geldi.

Protestocular, "Gazze'ye yönelik saldırıları ve uluslararası toplumun bu saldırıları sona erdirememesini" kınayan sloganlar attı.

"Batılı ülkelerin İsrail'e sağladığı desteği" kınayan göstericiler, normalleşme anlaşması başta olmak üzere İsrail ile yapılan tüm anlaşmaların iptal edilmesini talep eden pankartlar açtı.

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, Marakeş kentinde düzenlenen 6. Rus-Arap İşbirliği Forumu'nun açılışında yaptığı konuşmada, iki aydan uzun süredir abluka ve yıkımla karşı karşıya olan Gazze Şeridi'nde barışın iki devletli çözümden başka bir alternatifi olmadığını söylemişti.

Kaynak: AA
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