Fas'ta İsrail saldırılarına karşı gösteriler düzenlendi - Son Dakika
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Fas'ta İsrail saldırılarına karşı gösteriler düzenlendi

Fas'ta, İsrail'in Gazze'ye yönelik açlığa yol açan saldırılarının durdurulması talebiyle düzenlenen gösterilere binlerce kişi katıldı. Gösterilerde İsrail'in saldırılarına son verilmesi, yardımların girişi, sivillerin korunması ve normalleşmenin durdurulması talep edildi. İsrail'in saldırılarında binlerce Filistinli öldü ve yaralandı, sivil altyapı da tahrip edildi.

24.03.2024 12:29  Güncelleme: 12:32
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Fas'ta, İsrail'in açlığa yol açan Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması talebiyle birçok kentte gösteri yapıldı.

Fas Ümmetin Sorunlarına Destek Heyeti ve Filistin'i Destekleme Fas Cephesi gibi kuruluşlar tarafından düzenlenen gösterilere binlerce kişi katıldı.

Kazablanka, Meknes ve Asfi başta olmak üzere birçok kentte düzenlenen gösterilerde, İsrail'in Gazze Şeridi'nde açlığa yol açan saldırılarına ve ablukaya son verilmesi, Refah Sınır Kapısı'nın açılması ve yardımların girmesi, sivillerin korunması, Filistinlilerin tehcir edilme planlarının engellenmesi ve Tel Aviv ile normalleşmenin durdurulması talep edildi.

Göstericiler, "Halklar nerede? Gazze'de yanarak ölüyorlar", "Halk Filistin'i kurtarmak istiyor", "Filistin emanettir, normalleşme ihanettir" ve "İnsan hakları nerede?" sloganları attı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bini çocuk, 9 bin 220'si kadın olmak üzere 32 bin 226 Filistinli öldürüldü, 74 bin 518 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Gazze, Fas, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fas'ta İsrail saldırılarına karşı gösteriler düzenlendi - Son Dakika

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