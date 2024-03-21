Fas'ta İsrail saldırılarına destek gösterisi düzenlendi

Fas'ın farklı kentlerinde, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne destek gösterisi düzenlendi.
İsrail'le Normalleşmeye Karşı Filistin'i Destekleme Fas Cephesi'nin çağrısıyla başkent Rabat, Kazablanka ve Marakeş'in de aralarında bulunduğu farklı kentlerde düzenlenen gösteriye yüzlerce kişi katıldı.
Göstericiler, Gazze Şeridi'ndeki sivillerin korunmasını ve İsrail'in Filistinlileri Gazze Şeridi'nden çıkarma planlarının engellenmesini talep etti.
Gazze'deki halkın aç bırakılmasını ve burada yaşayan nüfusu yerinden etme girişimlerini kınayan göstericiler, "Halk Filistin'i kurtarmak istiyor", "Canımız, kanımız sana feda olsun ey Mescid-i Aksa" ve "Gazze gurur simgesidir" gibi sloganlar attı.
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İngiltere Merkez Bankası'nın bugün yapacağı açıklamada faiz oranını beşinci kez sabit tutması bekleniyor. Banka, enflasyonun kontrol altına alındığına dair sağlam kanıtlar görmek istiyor.
Türkiye Maarif Vakfı (TMV) ile And Parlamentosu arasında imzalanan işbirliği anlaşması kapsamında, TMV heyeti Ekvador'a çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Heyet, Ekvador'da Türkiye'nin Kito Büyükelçiliği, And Parlamentosu ve Ekvador Merkez Üniversitesi'nde temaslarda bulundu. TMV heyeti, eğitim alanında Türkiye'nin geliştirmeyi hedeflediği ilişkilere katkı sağlamayı amaçladıklarını belirtti.
NEW New York'taki Müslüman toplumun temsilcileri, Türkevi'nde düzenlenen iftar programında bir araya geldi.
Çorum'da bir hükümlünün bilinmeyen bir nedenle yatağını ateşe vermesi sonucu çıkan yangında 9'u mahkum 12 kişi dumandan etkilenerek tedavi altına alındı. Karbonmonoksit zehirlenmesi nedeni ile hastaneye kaldırılan 12 kişinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Çorum L Tipi Kapalı Cezaevi'nde bir mahkumun bilinmeyen bir nedenle yatağını ateşe vermesi sonucu çıkan yangında 9'u mahkum 12 kişi dumandan etkilenerek tedavi altına alındı. Dumandan etkilenenler arasında 3 infaz koruma memuru da bulunuyor. Yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bir mahkumun yatağını ateşe vermesi sonucu çıkan yangında dumandan etkilenen 3 infaz koruma memuru ve 9 mahkum hastaneye kaldırıldı. Yangın, jandarma ve infaz koruma memurlarının müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayın ardından 12 kişi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Çorum İl Jandarma Komutanı ve İl Emniyet Müdürü de olay yerine giderek inceleme yaptı.
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