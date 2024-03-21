Fas'ta İsrail saldırılarına destek gösterisi düzenlendi - Son Dakika
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Fas'ta İsrail saldırılarına destek gösterisi düzenlendi

Fas'ın farklı kentlerinde, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne destek gösterisi düzenlendi. İsrail'le Normalleşmeye Karşı Filistin'i Destekleme Fas Cephesi'nin çağrısıyla başkent Rabat, Kazablanka ve Marakeş'in de aralarında bulunduğu farklı kentlerde düzenlenen gösteriye yüzlerce kişi katıldı. Göstericiler, Gazze Şeridi'ndeki sivillerin korunmasını ve İsrail'in Filistinlileri Gazze Şeridi'nden çıkarma planlarının engellenmesini talep etti. Gazze'deki halkın aç bırakılmasını ve yerinden etme girişimlerini kınayan göstericiler, çeşitli sloganlar attı.

21.03.2024 07:15
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Fas'ın farklı kentlerinde, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne destek gösterisi düzenlendi.

İsrail'le Normalleşmeye Karşı Filistin'i Destekleme Fas Cephesi'nin çağrısıyla başkent Rabat, Kazablanka ve Marakeş'in de aralarında bulunduğu farklı kentlerde düzenlenen gösteriye yüzlerce kişi katıldı.

Göstericiler, Gazze Şeridi'ndeki sivillerin korunmasını ve İsrail'in Filistinlileri Gazze Şeridi'nden çıkarma planlarının engellenmesini talep etti.

Gazze'deki halkın aç bırakılmasını ve burada yaşayan nüfusu yerinden etme girişimlerini kınayan göstericiler, "Halk Filistin'i kurtarmak istiyor", "Canımız, kanımız sana feda olsun ey Mescid-i Aksa" ve "Gazze gurur simgesidir" gibi sloganlar attı.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Gazze, Fas, Dünya, Güncel, Son Dakika

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