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Fas'ta İsrail saldırılarına destek gösterileri düzenlendi - Son Dakika
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Fas'ta İsrail saldırılarına destek gösterileri düzenlendi

Fas'ın pek çok kentinde binlerce kişi, İsrail'in yoğun saldırılarına maruz kalan Gazze'ye destek amacıyla sokaklara çıktı. Fas'taki bazı sivil örgütlerinin çağrısıyla düzenlenen gösterilerde Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri'nin öldürülmesi kınandı. Filistin'e ve halkının direnişine destek veren göstericiler, sivillerin tehcir edilmesine karşı çıktı. Gazze'ye destek gösterileri, 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenleniyor.

Fas\'ta İsrail saldırılarına destek gösterileri düzenlendi
06.01.2024 - 02:22,
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Fas'ın pek çok kentinde binlerce kişi, İsrail'in yoğun saldırılarına maruz kalan Gazze'ye destek amacıyla sokaklara çıktı.

Fas'taki bazı sivil örgütlerinin çağrısıyla "şehitlere vefa" adı altında düzenlenen gösterilerin adresi başkent Rabat, Muhammediye, Kazablanka, Tinghir, Fas, el-Kasr el-Kebir, Tanca, Agadir, Tiznit, Vecde, Taza, Er-Raşidiyye ve Safi şehirleri oldu.

İsrail'in saldırıları nedeniyle büyük bir yıkıma maruz kalan Gazze'nin desteklenmesini isteyen göstericiler, Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri'nin öldürülmesini kınayan dövizler taşıdı.

Göstericiler, Filistin'e ve halkının direnişine destek veren ve sivillerin tehcir edilmesine karşı çıkan sloganlar attı.

Fas'ta, Gazze'de savaşın başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistin halkıyla destek gösterileri düzenleniyor.

Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri ve beraberindeki 6 kişi, 2 Ocak'ta Beyrut'ta "Hizbullah'ın kalesi" olarak kabul edilen "Dahiye"de, İsrail'in insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda öldürülmüştü.

Kaynak: AA
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