Fas'ta Mescid-i Aksa ile Dayanışma Haftası etkinlikleri devam ediyor - Son Dakika
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Fas'ta Mescid-i Aksa ile Dayanışma Haftası etkinlikleri devam ediyor

Fas'ta, Mescid-i Aksa'nın 1969'da kundaklanarak yakılmasının 55. yıl dönümünde 'Mescid-i Aksa ile Dayanışma Haftası' etkinlikleri çerçevesinde gösteriler devam ediyor. Göstericiler, İsrail'in Harem-i Şerif'e yönelik ihlallerinin durdurulmasını talep ediyor.

25.08.2024 04:16
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Fas'ta, Mescid-i Aksa'nın 1969'da kundaklanarak yakılmasının 55. yıl dönümünde "Mescid-i Aksa ile Dayanışma Haftası" etkinlikleri çerçevesinde gösteriler devam ediyor.

Sivil toplum kuruluşu Filistin için Ulusal Eylem Grubu'nun çağrısı üzerine, çok sayıda Faslı, ülkenin kuzey batısındaki Kenitra (Kuneytra) kenti meydanında toplantı.

Mescid-i Aksa'ya koruma sağlanması talebinde bulunan göstericiler, İsrail'in Harem-i Şerif'e yönelik ihlallerinin durdurulmasına ilişkin sloganlar attı.

Filistin bayrakları, Mescid-i Aksa ve Hamas'ın suikastle öldürülen lideri İsmail Heniyye'nin fotoğraflarını taşıyan göstericiler, İsrail ile normalleşme anlaşmalarının iptal edilmesi ve Filistin direnişine destek verilmesi çağrısı yaptı.

Etkinlik kapsamında bir konuşma yapan Filistin İçin Faslılar Derneği Genel Sekreteri İsmail Hanin, "Mescid-i Aksa'nın kundaklanarak yakılmasının 55. yıl dönümü geldi ve Gazze Şeridi, uluslararası toplumun sessizliğinin gölgesinde soykırıma uğruyor." dedi.

Hanin, Fas başta olmak üzere Arap ülkelerinin İsrail ile normalleşmesine işaret ederek, İsrail'le diplomatik ilişkilerin kesilmesi ve Filistin direnişine her türlü desteğin sağlanması çağrısı yaptı.

Mescid-i Aksa, 21 Ağustos 1969'da Avustralya asıllı radikal Siyonist Denis Michael Rohan tarafından kundaklanarak yakılmıştı.

Aksa'nın güney kesimindeki "Kıble Mescidi" olarak bilinen doğu bölgesinde başlayan yangında, aralarında "Selahaddin el-Eyyübi'nin Minberi" olarak bilinen tarihi eser de olmak üzere tüm eserler yanıp kül olmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fas'ta Mescid-i Aksa ile Dayanışma Haftası etkinlikleri devam ediyor - Son Dakika

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