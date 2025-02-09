Fas ve Irak'tan Filistin'e Destek

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Fas ve Irak, Gazze ve Batı Şeria'dan Filistinlilerin zorla göç ettirilmesini hedefleyen çağrıları reddederken, bu türden çağrıların "Bölgenin güvenliğini ve istikrarını tehdit eden tehlikeli bir emsal teşkil ettiğini" belirtti.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Rabat ziyaretinde Faslı mevkidaşı Nasır Burita ile görüşmesinin ardından iki ülke dışişleri bakanlıkları ortak açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, iki ülke dışişleri bakanları, "Filistinlilerin zorla göç ettirilmesi adımının, uluslararası ve insancıl hukuk kurallarına aykırı tehlikeli emsal teşkil ettiğini" vurguladı.

Dışişleri bakanları karşılıklı iki ülkenin Kudüs ve Filistin meselesiyle ilgili ortaya koyduğu çabalardan övgüyle söz etti.

Fas, Irak'ın Filistin ve Lübnan halklarına insani yardım, istikrar ve ateşkesin sağlanması, gerginlik ve çatışma çemberinin genişlemesine engel olmadaki rolünü övdü.