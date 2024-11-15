Fas ve Yemen'de İsrail Saldırılarına Karşı Büyük Gösteriler Düzenlendi

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Fas ile Yemen'de binlerce kişi, İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılarını protesto etmek için gösteri düzenledi.

Fas'taki Ümmetin Sorunlarına Destek Heyetinin de aralarında bulunduğu sivil toplum kuruluşlarının çağrısı üzerine binlerce Faslı cuma namazı sonrası ülkenin birçok kentinin meydanlarında toplandı.

"Limanlarımızın Gazze'deki kardeşlerimizin yok edilmesine hizmet etmesine izin vermeyin" sloganıyla düzenlenen göstericiler, Filistin davasına desteğin sürdürülmesini ve Gazze'deki insani ihtiyaçların karşılanması için yardım gönderilmesini talep etti.

İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik savaşının sona ermesini talep eden göstericiler, " Beyrut'tan Gazze'ye direniş ve gurur", "Hepimiz Gazze'ye feda oluruz" ve "Fas'tan selamlar, gururlu Filistin'e Fas'tan selamlar" şeklinde sloganlar attı.

Öte yandan, on binlerce Yemenli de aralarında başkent Sana'nın da bulunduğu ülkenin 14 kentinde Gazze Şeridi ve Lübnan ile dayanışma amacıyla İsrail'in onlara yönelik yürüttüğü saldırılara karşı gösteri yaptı.

Husilerin kontrolündeki kentlerde on binlerce Yemenli cuma namazı sonrası düzenlediği gösterilerde Filistin bayrakları taşıdı.

Gösteriler "Gazze ve Lübnan'la, şehitlerin zafere giden yolunda" sloganıyla düzenlendi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742'si kadın olmak üzere 43 bin 764 Filistinli öldü, 103 bin 490 kişi yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre ise, 8 Ekim 2023'ten bu yana 878'i kadın ve çocuk, 192'si sağlık çalışanı olmak üzere toplam 3 bin 386 kişi öldü, 14 bin 417 kişi yaralandı.