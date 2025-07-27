Faslı Gazeteci Bakkali İçin Acil Müdahale Çağı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Faslı Gazeteci Bakkali İçin Acil Müdahale Çağı

27.07.2025 18:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in gözaltına aldığı gazeteci Bakkali için Fas'ta siyasi partilerden acil müdahale çağrısı.

İsrail'in, Gazze'ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan "Hanzala" gemisine uluslararası sularda düzenlediği baskın sonucu gözaltına alınan Faslı gazeteci Muhammed Bakkali'nin serbest bırakılması için Fas'taki siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları yetkililere acil müdahale çağrısı yaptı.

Gazeteci Bakkali'nin, uluslararası gazeteci heyeti ve gönüllü aktivistlerle birlikte "Gazze ablukasını kırmak" amacıyla yola çıkan gemide bulunduğu ve görevini icra ederken gözaltına alındığı belirtildi.

Fas Adalet ve Kalkınma Partisi'nden "derhal müdahale" çağrısı

Fas'taki muhalefet partilerinden Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD), yayımladığı yazılı açıklamada, gazeteci Bakkali ve Hanzala gemisindeki tüm barış yanlısı aktivistlerle "tam dayanışma" içinde olduklarını belirtti.

Açıklamada, Fas hükümeti "derhal harekete geçmeye" davet edilerek, İsrail'in uluslararası hukuku alenen ihlal eden korsanca eylemine karşı etkili adımlar atması istendi.

Parti Genel Sekreter Yardımcısı İdris el-Ezemi imzasıyla yayımlanan açıklamada, "Hanzala" gemisine yönelik saldırının uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden bir korsanlık olduğu vurgulandı. Açıklamada, "Uluslararası toplumun her zamanki gibi sessiz kalması, Siyonist yapının hukuk ve kurum tanımayan saldırgan politikalarını sürdürmesini cesaretlendiriyor." ifadesine yer verildi.

Normalleşmeye Karşı Fas Gözlemevi: "İsrail, açık denizde korsanlık yaptı"

Normalleşmeye Karşı Fas Gözlemevi de İsrail'in Hanzala gemisine yönelik saldırısını "uluslararası hukuka aykırı bir korsanlık eylemi" olarak niteledi.

Açıklamada, farklı din, ırk ve ülkelerden gelen gönüllülerin insani yardım taşıyan bir gemide bulundukları ve sivillere yardım ulaştırmak istedikleri hatırlatılarak, "Bu insanlara yönelik gerçekleştirilen saldırı, ağır bir insan hakları ihlalidir." denildi.

Gazeteci Bakkali ile dayanışma içinde olduklarını belirten Gözlemevi, Fas hükümetinden, Bakkali'nin güvenliğini temin etmek üzere acil girişimde bulunmasını istedi ve ulusal ve uluslararası basın kuruluşlarını da bu kaçırılma olayını kınamaya ve gazetecinin serbest bırakılması için dayanışma göstermeye çağırdı.

Açıklamada ayrıca, "Bu gönüllülerin gözaltına alınmaları, işkenceye uğramaları, aşağılanmaları veya başka bir hak ihlaline maruz kalmaları durumunda uluslararası toplum ahlaki ve hukuki sorumluluk üstlenmek zorundadır." ifadesine yer verildi.

Gazeteci örgütlerinden çağrılar

Fas Ulusal Gazeteciler Sendikası (SNPM) ve Fas Ulusal Basın ve Medya Federasyonu da yayımladıkları açıklamalarda, gazeteci Muhammed Bakkali'nin koşulsuz ve derhal serbest bırakılmasını talep etti. SNPM açıklamasında, gemiye Gazze kıyılarına 7 saatten az bir mesafe kala müdahale edildiği, bunun da insani ve basın temelli bir misyona yönelik açık bir saldırı olduğu belirtildi.

Federasyon, gazetecinin uluslararası gazetecilik ilkeleri doğrultusunda görevini ifa ettiğini vurgularken, İsrail işgal makamlarını Hanzala gemisinde bulunan gazeteci ve aktivistlerin güvenliğinden sorumlu tuttu.

Uluslararası tepki

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü de Bakkali ve Amerikalı kameraman ve foto muhabiri Vaad Muhammed Salim et-Tai'nin korunmasını talep etti. Açıklamada, "Hanzala" gemisinin medya karartmasına karşı sembolik ve insani bir misyon taşıdığı, basın özgürlüğünün ve gazetecilerin güvenliğinin evrensel normlarla koruma altında olduğu hatırlatıldı.

Parlamento'dan diplomatik girişim talebi

Faslı milletvekili Fatıma et-Tamni ise Meclis Başkanı ve Dışişleri Bakanı'na hitaben yaptığı açıklamada, Bakkali'nin serbest kalması ve güvenliğinin temin edilmesi için diplomatik girişimde bulunulmasını istedi. Et-Tamni, Hanzala gemisinin daha yola çıkmadan İsrail tarafından tehdit edildiğini ve yolculuk sırasında da çeşitli sabotaj girişimlerine maruz kaldığını aktardı.

Ayrıca gazeteci Bakkali'nin daha önceden kayda aldığı ve bir müdahale durumunda yayımlanmasını vasiyet ettiği bir video da kamuoyuyla paylaşıldı. Videoda Bakkali, Fas makamlarına ve uluslararası insan hakları örgütlerine çağrıda bulunarak, gemideki sivillerin serbest bırakılması için İsrail'e acil baskı yapılmasını talep ediyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Sivil Toplum, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Gazze, Dünya, Fas, Son Dakika

Son Dakika Güncel Faslı Gazeteci Bakkali İçin Acil Müdahale Çağı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dilencinin üzerinden çıkan parayı görenler gözlerine inanamadı Dilencinin üzerinden çıkan parayı görenler gözlerine inanamadı
İngiltere’de 221 parlamenterden Filistin’in tanınmasını talep eden mektup İngiltere'de 221 parlamenterden Filistin'in tanınmasını talep eden mektup
Sözleriyle evli kadınları ayağa kaldırdı: Evde kocanı karşılamadan önce... Sözleriyle evli kadınları ayağa kaldırdı: Evde kocanı karşılamadan önce...
Pazar yerine silahlı saldırı Rastgele ateş açtılar, çok sayıda yaralı var Pazar yerine silahlı saldırı! Rastgele ateş açtılar, çok sayıda yaralı var
DEM Parti’den İmralı ziyareti sonrası ilk açıklama DEM Parti'den İmralı ziyareti sonrası ilk açıklama
Sinem Kobal Eski İmajına Geri Döndü Sinem Kobal Eski İmajına Geri Döndü
Tarlasındaki ürüne teklif edilen fiyat üreticiyi isyan ettirdi: Markette 30 TL’ye satıyorlar Tarlasındaki ürüne teklif edilen fiyat üreticiyi isyan ettirdi: Markette 30 TL'ye satıyorlar
MSB hastanede şehit olan 2 askerin ilk otopsi raporunu paylaştı MSB hastanede şehit olan 2 askerin ilk otopsi raporunu paylaştı
Yarış kızıştı İşte emekliye en yüksek promosyon veren bankalar Yarış kızıştı! İşte emekliye en yüksek promosyon veren bankalar
Süper Lig devinde Nuri Şahin sesleri Süper Lig devinde Nuri Şahin sesleri
Fenerbahçe stadyum adı için Chobani ile anlaştı Fenerbahçe stadyum adı için Chobani ile anlaştı

18:36
Bakan Murat Kurum: Orman yangınlarında toplam 104 yapının ağır hasarlı ya da yıkık
Bakan Murat Kurum: Orman yangınlarında toplam 104 yapının ağır hasarlı ya da yıkık
16:43
Dilan Çıtak trafikte terör estirdi Polisin üzerine sürdü, ateş açılarak durduruldu
Dilan Çıtak trafikte terör estirdi! Polisin üzerine sürdü, ateş açılarak durduruldu
16:09
Bursa’da alevler yeniden canlandı 1765 kişi tahliye edildi
Bursa'da alevler yeniden canlandı! 1765 kişi tahliye edildi
15:07
Bakan Şimşek, fiyatları düşürmek için bu formülü uygulayacak Canlı yayında açıkladı
Bakan Şimşek, fiyatları düşürmek için bu formülü uygulayacak! Canlı yayında açıkladı
11:17
Ters kelepçeyle gözaltına alınan Meral Kaplan, adliyeye gözyaşları içinde sevk edildi
Ters kelepçeyle gözaltına alınan Meral Kaplan, adliyeye gözyaşları içinde sevk edildi
11:15
Kuyumcuyu vurup içi altın dolu çantayı çaldılar, yetmedi polislere ateş açtılar
Kuyumcuyu vurup içi altın dolu çantayı çaldılar, yetmedi polislere ateş açtılar
11:13
Turistlerden 4 fotoğraf için servet istediler, kavgada araya giren şoförün burnunu kırdılar
Turistlerden 4 fotoğraf için servet istediler, kavgada araya giren şoförün burnunu kırdılar
11:13
Doktor ve hemşirenin uygunsuz görüntüleri paylaşıldı Açıklama inanılmaz
Doktor ve hemşirenin uygunsuz görüntüleri paylaşıldı! Açıklama inanılmaz
11:00
Karpuzdaki büyük tehlike: Bunu yapmadan sakın yemeyin
Karpuzdaki büyük tehlike: Bunu yapmadan sakın yemeyin
10:48
İmralı Cezaevi’nde tutuklu olan PKK’lı Veysi Aktaş tahliye edildi
İmralı Cezaevi'nde tutuklu olan PKK'lı Veysi Aktaş tahliye edildi
10:43
Bakanlıktan tarımda nakit destek: Çiftçiye 826 milyon TL ödeme yapıldı
Bakanlıktan tarımda nakit destek: Çiftçiye 826 milyon TL ödeme yapıldı
10:39
Aziz Yıldırım ve Hakan Bilal Kutlualp, tarihi toplantıya birlikte geldi
Aziz Yıldırım ve Hakan Bilal Kutlualp, tarihi toplantıya birlikte geldi
10:19
Yağmur Taktaş’ın otopsi raporu savcılığa ulaştı Sevgilisine yakalama kararı
Yağmur Taktaş’ın otopsi raporu savcılığa ulaştı! Sevgilisine yakalama kararı
10:15
Fenerbahçe stadyum adı için Chobani ile anlaştı
Fenerbahçe stadyum adı için Chobani ile anlaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2025 18:58:27. #7.13#
SON DAKİKA: Faslı Gazeteci Bakkali İçin Acil Müdahale Çağı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.