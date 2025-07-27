Faslı Gazeteci Bakkali İçin Acil Müdahale Çağı

İsrail'in, Gazze'ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan "Hanzala" gemisine uluslararası sularda düzenlediği baskın sonucu gözaltına alınan Faslı gazeteci Muhammed Bakkali'nin serbest bırakılması için Fas'taki siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları yetkililere acil müdahale çağrısı yaptı.

Gazeteci Bakkali'nin, uluslararası gazeteci heyeti ve gönüllü aktivistlerle birlikte "Gazze ablukasını kırmak" amacıyla yola çıkan gemide bulunduğu ve görevini icra ederken gözaltına alındığı belirtildi.

Fas Adalet ve Kalkınma Partisi'nden "derhal müdahale" çağrısı

Fas'taki muhalefet partilerinden Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD), yayımladığı yazılı açıklamada, gazeteci Bakkali ve Hanzala gemisindeki tüm barış yanlısı aktivistlerle "tam dayanışma" içinde olduklarını belirtti.

Açıklamada, Fas hükümeti "derhal harekete geçmeye" davet edilerek, İsrail'in uluslararası hukuku alenen ihlal eden korsanca eylemine karşı etkili adımlar atması istendi.

Parti Genel Sekreter Yardımcısı İdris el-Ezemi imzasıyla yayımlanan açıklamada, "Hanzala" gemisine yönelik saldırının uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden bir korsanlık olduğu vurgulandı. Açıklamada, "Uluslararası toplumun her zamanki gibi sessiz kalması, Siyonist yapının hukuk ve kurum tanımayan saldırgan politikalarını sürdürmesini cesaretlendiriyor." ifadesine yer verildi.

Normalleşmeye Karşı Fas Gözlemevi: "İsrail, açık denizde korsanlık yaptı"

Normalleşmeye Karşı Fas Gözlemevi de İsrail'in Hanzala gemisine yönelik saldırısını "uluslararası hukuka aykırı bir korsanlık eylemi" olarak niteledi.

Açıklamada, farklı din, ırk ve ülkelerden gelen gönüllülerin insani yardım taşıyan bir gemide bulundukları ve sivillere yardım ulaştırmak istedikleri hatırlatılarak, "Bu insanlara yönelik gerçekleştirilen saldırı, ağır bir insan hakları ihlalidir." denildi.

Gazeteci Bakkali ile dayanışma içinde olduklarını belirten Gözlemevi, Fas hükümetinden, Bakkali'nin güvenliğini temin etmek üzere acil girişimde bulunmasını istedi ve ulusal ve uluslararası basın kuruluşlarını da bu kaçırılma olayını kınamaya ve gazetecinin serbest bırakılması için dayanışma göstermeye çağırdı.

Açıklamada ayrıca, "Bu gönüllülerin gözaltına alınmaları, işkenceye uğramaları, aşağılanmaları veya başka bir hak ihlaline maruz kalmaları durumunda uluslararası toplum ahlaki ve hukuki sorumluluk üstlenmek zorundadır." ifadesine yer verildi.

Gazeteci örgütlerinden çağrılar

Fas Ulusal Gazeteciler Sendikası (SNPM) ve Fas Ulusal Basın ve Medya Federasyonu da yayımladıkları açıklamalarda, gazeteci Muhammed Bakkali'nin koşulsuz ve derhal serbest bırakılmasını talep etti. SNPM açıklamasında, gemiye Gazze kıyılarına 7 saatten az bir mesafe kala müdahale edildiği, bunun da insani ve basın temelli bir misyona yönelik açık bir saldırı olduğu belirtildi.

Federasyon, gazetecinin uluslararası gazetecilik ilkeleri doğrultusunda görevini ifa ettiğini vurgularken, İsrail işgal makamlarını Hanzala gemisinde bulunan gazeteci ve aktivistlerin güvenliğinden sorumlu tuttu.

Uluslararası tepki

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü de Bakkali ve Amerikalı kameraman ve foto muhabiri Vaad Muhammed Salim et-Tai'nin korunmasını talep etti. Açıklamada, "Hanzala" gemisinin medya karartmasına karşı sembolik ve insani bir misyon taşıdığı, basın özgürlüğünün ve gazetecilerin güvenliğinin evrensel normlarla koruma altında olduğu hatırlatıldı.

Parlamento'dan diplomatik girişim talebi

Faslı milletvekili Fatıma et-Tamni ise Meclis Başkanı ve Dışişleri Bakanı'na hitaben yaptığı açıklamada, Bakkali'nin serbest kalması ve güvenliğinin temin edilmesi için diplomatik girişimde bulunulmasını istedi. Et-Tamni, Hanzala gemisinin daha yola çıkmadan İsrail tarafından tehdit edildiğini ve yolculuk sırasında da çeşitli sabotaj girişimlerine maruz kaldığını aktardı.

Ayrıca gazeteci Bakkali'nin daha önceden kayda aldığı ve bir müdahale durumunda yayımlanmasını vasiyet ettiği bir video da kamuoyuyla paylaşıldı. Videoda Bakkali, Fas makamlarına ve uluslararası insan hakları örgütlerine çağrıda bulunarak, gemideki sivillerin serbest bırakılması için İsrail'e acil baskı yapılmasını talep ediyor.