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Faslılar, Gazze'deki Sivillere Yardım Talebiyle Gösteri Düzenledi - Son Dakika
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Faslılar, Gazze'deki Sivillere Yardım Talebiyle Gösteri Düzenledi

Faslılar, Gazze\'deki Sivillere Yardım Talebiyle Gösteri Düzenledi

Fas'ın Rabat kentinde, Gazze Şeridi'ndeki sivillere acil insani yardım sağlanması talebiyle gösteri düzenlendi. Faslılar, başka Gazze'de olmak üzere tüm Filistin'deki sivillerin kurtarılması için müdahil olunmasını ve İsrail saldırılarını durdurmasını talep eden dövizler taşıdı. Filistin bayrağı taşıyan göstericiler, ABD yönetimine ve Batılı ülkelere İsrail'e verdikleri desteği geri çekmeleri yönünde sloganlar attı. Sivil toplum kuruluşu Ümmetin Sorunlarını Destekleme Kurumu üyesi Muhammed Hamdavi, gösteride yaptığı açıklamada, Gazze'deki savaşın sona ermesini ve Filistinli sivillere destek olunmasını talep ettiklerini söyledi. Filistin direnişini desteklediklerini söyleyen Hamdavi, İsrail'in 'sivilleri hedef aldığını ve saldırılarıyla onları topraklarından çıkarmaya çalıştığını' sözlerine ekledi.

31.01.2024 03:49  Güncelleme: 03:50
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Fas'ın Rabat kentinde, Gazze Şeridi'ndeki sivillere acil insani yardım sağlanması talebiyle gösteri düzenlendi.

Faslılar, başka Gazze'de olmak üzere tüm Filistin'deki sivillerin kurtarılması için müdahil olunmasını ve İsrail saldırılarını durdurmasını talep eden dövizler taşıdı.

Filistin bayrağı taşıyan göstericiler, ABD yönetimine ve Batılı ülkelere İsrail'e verdikleri desteği geri çekmeleri yönünde sloganlar attı.

Sivil toplum kuruluşu Ümmetin Sorunlarını Destekleme Kurumu üyesi Muhammed Hamdavi, gösteride yaptığı açıklamada, Gazze'deki savaşın sona ermesini ve Filistinli sivillere destek olunmasını talep ettiklerini söyledi.

Filistin direnişini desteklediklerini söyleyen Hamdavi, İsrail'in "sivilleri hedef aldığını ve saldırılarıyla onları topraklarından çıkarmaya çalıştığını" sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Filistin, İsrail, Gazze, Fas, Sivil Toplum, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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