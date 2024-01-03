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Fatih Altaylı hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Fatih Altaylı hakkında soruşturma başlatıldı

Bir üniversite öğrencisinin Filistin yürüyüşünden dönen vatandaşa taşıdığı bayrak gerekçesiyle yumruk atmasının ardından ''Eline sağlık'' paylaşımında bulunan Fatih Altaylı hakkında soruşturma başlatıldı.

03.01.2024 - 00:02,  Güncelleme: 00:49
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Fatih Altaylı, "suçu ve suçluyu övme" ile "halkın bir kesimini kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama" suçlarından hakkında resen başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

FATİH ALTAYLI HAKKINDA İKİ AYRI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Altaylı hakkında, 1 Ocak'ta İstanbul'da düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşünün ardından İsmail Aydemir'e yumruklu saldırıda bulunan zanlı E.A'ya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı "Eline sağlık" paylaşımıyla ilgili "suçu ve suçluyu övme" suçundan resen soruşturma başlattı.

Fatih Altaylı, suçlamalar nedeniyle ifadeye çağrıldı

Öte yandan, Başsavcılıkça Altaylı hakkında, video paylaşım platformu üzerinden 24 Aralık 2023'te yayınladığı videoda, Ankara'da gerçekleştirilen "İsrail ve PKK'ya Lanet Mitingi"ne katılanlara yönelik kullandığı sözler dolayısıyla "halkın bir kesimini kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama" suçundan resen ayrı bir soruşturma başlatıldı.

Altaylı'nın, soruşturmalar kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldığı öğrenildi.

Fatih Altaylı, suçlamalar nedeniyle ifadeye çağrıldı

NE OLDU?

İstanbul'da düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşünün ardından evine dönen İsmail Aydemir'e üniversite öğrencisi E.A., taşıdığı Kelime-Tevhid bayrağı gerekçesiyle yumruk atmıştı.

Olay sonrası Fatih Altaylı, "Eline sağlık" paylaşımında bulunmuştu. Altaylı daha sonra paylaşımını kaldırdı.

Fatih Altaylı hakkında soruşturma başlatıldı
Kaynak: AA
YORUMLAR (3)
  • Yalçın Koçyiğit: Neden soruşturma açıyorsunuz; Hulki Cevizoğlu gibi kıvırmadığı için mi? Cumhuriyeti savunduğu için mi? Laikliği savunduğu için mi? Yoksa din istismarcılarını ve tarikatçıların kirli yüzünü ortaya çıkardığı için mi? Kalemine diline yüreğine sağlık Fatih ALTAYLI.... Yanıtla 22 34
  • Abdülkadir Doğruyol: ALTAYLI KENDİSİNİ NASIL BİR ÖLÜMÜN BEKLEDİĞİNİ SON NEFESİNE KADAR DÜŞÜNEDURSUN HAFİFE ALDIĞI MÜSLÜMANIN BEDDUASININ NE OLDUĞUNUDA ÖMÜR BOYU DÜŞÜNSÜN DİYORUM Yanıtla 16 18
  • Berna Yavuz: Bence hatalı bir konuşma olmuş kimse kimseye vurma hakkı yok o genç en ağır cezayı almalı hem.maddi hem manevi cezalandırılsın mesela 20-30 bin TL para cezası ve minimum 6 ay eğer daha önce öyle bir durumu varsa 1 sene ve üzeri fatihe gelince maddi para cezası ile cezalandirilmali Yanıtla 11 6

İsmail Aydemir, Fatih Altaylı, Filistin, İsrail, Hukuk, Medya, Politika, Güncel, Son Dakika

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