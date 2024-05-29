Fatih Belediyesi ve 3Z Organization tarafından düzenlenen Nevbeti Uyandırmak Fetihname Konseri

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Fatih Belediyesi ve 3Z Organization tarafından, İstanbul'un fethinin 571. yılına özel düzenlenen "Nevbeti Uyandırmak Fetihname Konseri", Yedikule Hisarı'nda dinleyicilerle buluştu.

Konserin başlangıcında konuşma yapan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Yedikule Hisarı'nın içine tarihi kayıtlarda İstanbul'un Fethi'nden sonra inşa edilen ve ilk mescit olarak bilinen Fatih Mescidi'ni, bir bağışçının aracılığıyla yeniden inşa ettiklerini söyledi.

Turan, Fatih'in her sokağında İstanbul fethedilirken şehit olanların mezarlarının yer aldığına işaret ederek, "Biz onlara çok şey borçluyuz. Bugün geldiğimizde noktada fethin mimarlarını sadece kahramanlıklarıyla, askeri başarılarıyla değil, üstün inanç ve ahlak sahibi olmalarıyla da anmalı ve anlamlandırmalıyız." dedi.

İstanbul'un fethinden sonra Osmanlı döneminde sadece Fatih'te 800'ye yakın çeşmenin yapıldığını aktaran Turan, "Fatih ilçesi İstanbul'un özü, ruhu, her şeyi. Fatih'e hizmet ederken en büyük gücümüzü, ecdadımızın bu topraklara yaydığı fetih ruhundan alıyoruz. Aynı inanç, kararlılık ve azimle hareket etmeye özen gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Konserin şefliğini üstlenen Yücel Arzen de dinleyicilere seslendirdikleri eserlerle fetih ruhunu anlatmaya çalışacaklarını belirtti.

Arzen'in yanı sıra solist olarak Sezen Kiremit, Tuğçe Sude Gül ve gazelhan olarak Eyüp Acar'ın yer aldığı konserde, "Seher Vakti", "Sakarya Türküsü", "Kudüs İşgal Altında", "Ruhum Sana Aşık", "Mansur" ve "Surda Bir Gedik Açtık" eserlerinin arasında bulunduğu 15 parça seslendirildi.