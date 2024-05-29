Fatih Belediyesi ve 3Z Organization tarafından düzenlenen Nevbeti Uyandırmak Fetihname Konseri - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Fatih Belediyesi ve 3Z Organization tarafından düzenlenen Nevbeti Uyandırmak Fetihname Konseri

Fatih Belediyesi ve 3Z Organization tarafından düzenlenen Nevbeti Uyandırmak Fetihname Konseri

Fatih Belediyesi ve 3Z Organization tarafından, İstanbul'un fethinin 571. yılına özel düzenlenen 'Nevbeti Uyandırmak Fetihname Konseri', Yedikule Hisarı'nda dinleyicilerle buluştu. Konserde, İstanbul'un fethi ve fetih ruhu anlatıldı.

29.05.2024 23:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatih Belediyesi ve 3Z Organization tarafından, İstanbul'un fethinin 571. yılına özel düzenlenen "Nevbeti Uyandırmak Fetihname Konseri", Yedikule Hisarı'nda dinleyicilerle buluştu.

Konserin başlangıcında konuşma yapan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Yedikule Hisarı'nın içine tarihi kayıtlarda İstanbul'un Fethi'nden sonra inşa edilen ve ilk mescit olarak bilinen Fatih Mescidi'ni, bir bağışçının aracılığıyla yeniden inşa ettiklerini söyledi.

Turan, Fatih'in her sokağında İstanbul fethedilirken şehit olanların mezarlarının yer aldığına işaret ederek, "Biz onlara çok şey borçluyuz. Bugün geldiğimizde noktada fethin mimarlarını sadece kahramanlıklarıyla, askeri başarılarıyla değil, üstün inanç ve ahlak sahibi olmalarıyla da anmalı ve anlamlandırmalıyız." dedi.

İstanbul'un fethinden sonra Osmanlı döneminde sadece Fatih'te 800'ye yakın çeşmenin yapıldığını aktaran Turan, "Fatih ilçesi İstanbul'un özü, ruhu, her şeyi. Fatih'e hizmet ederken en büyük gücümüzü, ecdadımızın bu topraklara yaydığı fetih ruhundan alıyoruz. Aynı inanç, kararlılık ve azimle hareket etmeye özen gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Konserin şefliğini üstlenen Yücel Arzen de dinleyicilere seslendirdikleri eserlerle fetih ruhunu anlatmaya çalışacaklarını belirtti.

Arzen'in yanı sıra solist olarak Sezen Kiremit, Tuğçe Sude Gül ve gazelhan olarak Eyüp Acar'ın yer aldığı konserde, "Seher Vakti", "Sakarya Türküsü", "Kudüs İşgal Altında", "Ruhum Sana Aşık", "Mansur" ve "Surda Bir Gedik Açtık" eserlerinin arasında bulunduğu 15 parça seslendirildi.

Kaynak: AA

Fatih Belediyesi, İstanbul, Yedikule, Fatih, Etkinlik, Müzik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatih Belediyesi ve 3Z Organization tarafından düzenlenen Nevbeti Uyandırmak Fetihname Konseri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:14 Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a zehir zemberek yanıt: O hançeri 15 Temmuz’da milletin sırtına sapladın Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a zehir zemberek yanıt: O hançeri 15 Temmuz'da milletin sırtına sapladın
18:37 Brezilya, İsrail’in Gazze saldırıları nedeniyle büyükelçisini geri çağırdı Brezilya, İsrail'in Gazze saldırıları nedeniyle büyükelçisini geri çağırdı
18:25 Miçotakis Ege planından vazgeçmiyor: Türkiye’yi ilgilendirmez Miçotakis Ege planından vazgeçmiyor: Türkiye'yi ilgilendirmez
15:02 Müdür yardımcısı öğrencinin üzerine araç sürüp kesici aletle kovaladı Müdür yardımcısı öğrencinin üzerine araç sürüp kesici aletle kovaladı
22:55 İsrail’den Suriye’ye hava saldırısı: 1 ölü, 10 yaralı İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı: 1 ölü, 10 yaralı
22:55 Çağlar Söyüncü, sakatlığı sebebiyle A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı Çağlar Söyüncü, sakatlığı sebebiyle A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı
22:45 Lig bitti, kavga bitmedi Galatasaray tesislerini basan Fenerbahçeliler yangın çıkardı Lig bitti, kavga bitmedi! Galatasaray tesislerini basan Fenerbahçeliler yangın çıkardı
21:57 Fatih Erbakan: Adaletle hükmeden yöneticiye daha büyük sevap yazılır Fatih Erbakan: Adaletle hükmeden yöneticiye daha büyük sevap yazılır
21:47 Ali Koç’tan teknik direktör açıklaması: 7 Haziran’da kim olduğunu öğreneceksiniz Ali Koç'tan teknik direktör açıklaması: 7 Haziran'da kim olduğunu öğreneceksiniz
21:28 A Milli Takım aday kadrosunda bulunan Bertuğ Yıldırım, Ümit Milli Takım’a gönderildi A Milli Takım aday kadrosunda bulunan Bertuğ Yıldırım, Ümit Milli Takım'a gönderildi
20:49 Aziz Yıldırım, “Fenerbahçe’den alacağım yok“ diyen Ali Koç’a sert çıktı: 1.5 milyar lirayı hibe et o zaman Aziz Yıldırım, "Fenerbahçe'den alacağım yok" diyen Ali Koç'a sert çıktı: 1.5 milyar lirayı hibe et o zaman
20:26 “Refah’taki saldırılarda ABD silahı kullanıldı mı“ sorusuna Blinken’dan kaçamak yanıt "Refah'taki saldırılarda ABD silahı kullanıldı mı?" sorusuna Blinken'dan kaçamak yanıt
19:59 Aziz Yıldırım transferi bitirdi Jose Mourinho imzayı attı Aziz Yıldırım transferi bitirdi! Jose Mourinho imzayı attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2024 02:24:11. #1.13#
SON DAKİKA: Fatih Belediyesi ve 3Z Organization tarafından düzenlenen Nevbeti Uyandırmak Fetihname Konseri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement