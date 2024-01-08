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Fatih Camii'nde Slogan Atan Şüpheli Bıçaklı Saldırıda Bulundu - Son Dakika
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Fatih Camii'nde Slogan Atan Şüpheli Bıçaklı Saldırıda Bulundu

Fatih Camii'nde slogan atan bir şüpheli, cami imamı ve bir kişiyi bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken şüpheli gözaltına alındı.

08.01.2024 - 20:52,
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FATİH Camii içerisinde slogan atan Ö.S.'yi uyaran Cami İmamı Galip Usta ve o sırada camide olan Bilal Erdem, Ö.S.'nin bıçaklı saldırısı sonucu yaralandı.

Olay, saat 19.15 sıralarında Fatih Camii'nde meydana geldi. İddiaya göre, cami içerisinde slogan atan Ö.S. isimli şüpheli cami imamı Galip Usta tarafından uyarılarak dışarı çıkması istendi. Üzerinde bulunan bıçakla Usta'ya saldıran Ö.S., Fatih Camii İmam Hatipi Galip Usta ve o sırada camide bulunan Bilal Erdem'i bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken Ö.S. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Usta ve Erdem'in sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Fatih Camii\'nde Slogan Atan Şüpheli Bıçaklı Saldırıda Bulundu
Kaynak: DHA
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