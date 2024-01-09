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Fatih Camisi'nde bıçaklı saldırı: Şüpheli tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi - Son Dakika
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Fatih Camisi'nde bıçaklı saldırı: Şüpheli tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi

Fatih Camisi imamı Kurra Hafız Galip Usta ve cami cemaatinden bir kişiye yönelik bıçaklı saldırının ardından gözaltına alınan şüpheli, 'kasten öldürmeye teşebbüs etmek' suçundan tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi. Şüpheli Ö.S'nin İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandıktan sonra İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Fatih Camisi\'nde bıçaklı saldırı: Şüpheli tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi
09.01.2024 - 17:51,  Güncelleme: 17:53
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Fatih Camisi imamı Kurra Hafız Galip Usta ve cami cemaatinden bir kişiye yönelik bıçaklı saldırının ardından gözaltına alınan şüpheli, "kasten öldürmeye teşebbüs etmek" suçundan tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi.

Fatih Camisi'nde dün akşamki bıçaklı saldırının ardından güvenlik görevlilerince yakalanarak polis ekiplerine teslim edilen şüpheli Ö.S'nin İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli Ö.S. polis ekiplerince Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Soruşturma yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadesi alınan Ö.S, ifadesinin ardından "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanması istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Hakkında daha önce "kasten yaralama" suçundan kaydı bulunan Ö.S'nin, 2028 yılına kadar da kayıtlı av tüfeği ruhsatı olduğu belirlendi.

Öte yandan, şüphelinin babası Hüseyin S. de ifade işlemleri için Bursa'dan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne geldi. İfadesinde oğlunun 2012'de evlenip 2019'da boşandığını, daha sonra bir evlilik daha yapıp eşinden ayrıldığı için sorunlar yaşadığını belirten Hüseyin S, son aylarda ise işlerindeki bozulma nedeniyle kendisini dini konulara verdiğini anlattı.

Bu arada şüphelinin tek başına Bursa'dan kendi aracıyla Fatih Camisi'ne geldiği öğrenildi.

Olay

Fatih Camisi'nde dün namaz sırasında sorun çıkaran şüpheli Ö.S, özel güvenlik görevlileri tarafından camiden çıkartılmıştı.

Namazın ardından imam odasına giren ve Galip Usta ile konuşmak istediğini belirten şüpheli, imam ile araya girmeye çalışan cami cemaatinden Bilal Erdem'i bıçakla yaralamıştı.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekiplerince şüpheli Ö.S. gözaltına alınırken, sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Usta ve Erdem hastaneye kaldırılmıştı.

Kaynak: AA
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