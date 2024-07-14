Fatih Dönmez: 15 Temmuz, Bağımsızlığımıza Olan Bağlılığımızı Gösterdi

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AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Dönmez, mesajında, 15 Temmuz 2016'da Türkiye'nin bağımsızlığına ve geleceğine kasteden hain darbe girişiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve Türk milletinin büyük cesareti sayesinde engellendiğini hatırlattı.

Tarihte onurunu her şeyden üstün tutmasıyla tanınan milletin, 15 Temmuz milli direnişiyle dünyaya bir kez daha örnek olduğunu vurgulayan Dönmez, şunları kaydetti:

"Bu olayla milletimiz, halkın iradesi üzerinde hiçbir gücün olamayacağını tüm dünyaya kanıtlamıştır. O gece milletimizin gösterdiği direniş ve kahramanlık, sadece ülkemizde değil, dünyada yankı buldu. Türk milleti, bağımsızlığına ve özgürlüğüne olan sevdasını bir kez daha gösterdi. Bu millet, her türlü tehdide karşı dimdik durmayı başardı ve bunu tüm dünyaya ispatladı. 15 Temmuz, bize bir kez daha gösterdi ki birlik ve beraberlik içinde olduğumuz sürece, hiçbir güç, bu aziz milleti bölemez, yolundan döndüremez. Bağımsızlığımıza olan bağlılığımız, her türlü tehdit karşısında sarsılmaz bir kale gibi duracaktır."

Dönmez, hain darbe girişiminin ardından geçen 8 yıl içinde, demokrasiye olan bağlılığın daha da güçlendiğini, milli iradenin daha da pekiştiğine değinerek, "Bu süreçte gösterilen birlik ve beraberlik, milletimizin her türlü zorluğu aşabileceğinin en güzel örneğidir. Bu azim ve kararlılıkla geleceğe umutla bakıyor, ülkemizin aydınlık yarınları için hep birlikte çalışıyoruz. Gelecek günlerde de aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Geleceğimiz için daha fazla çalışacağız, daha çok üreteceğiz, daha güçlü olacağız." ifadelerini kullandı.