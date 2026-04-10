Fatih Erbakan: "İktidara Ayrı Hukuk, Muhalefete Ayrı Hukuk Uygulanmaması Gerekir"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Halkla İlişkiler Başkanlığınca düzenlenen Anadolu Buluşmaları kapsamında geldiği Gaziantep'te çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Oğuzeli ilçesindeki Deliklitepe Sosyal Tesisi ve Seyir Terası Kafe'de basın mensupları ile bir araya gelen Erbakan, şu açıklamalarda bulundu:

"Gündemin ilk sırasında, İran'a yönelik uluslararası hukuku, insan haklarını, her türlü insani değeri ayaklar altına alan hain saldırılar, siyonist saldırılar bulunmaktadır. Bu vesileyle komşumuz D8 üyesi Müslüman İran halkına İran İslam Cumhuriyeti'ne geçmiş olsun dileklerimizi başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Orada hayatını kaybeden binlerce sivil için ve devlet kademesindeki yöneticiler için de başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. İsrail'in ve Amerika'nın gerçekleştirdiği bu hain saldırıları da lanetliyoruz ve kınıyoruz."

Her zaman söylediğimiz gibi bir kez daha söylüyoruz ki Amerika Birleşik Devletleri yönetimi İsrail'in güvenliği için vardır. Büyük İsrail hedeflerine ulaşabilmesi için vardır. Amerikan yönetimi siyonizmin emrindedir. Başkan Trump, adeta siyonizm'in bir kovboyu gibi hareket etmektedir.

"Türkiye, bu siyonist saldırıya destek olan bir durumda asla olmamalıdır"

Türkiye bu süreçte pozisyonunu doğru bir şekilde konumlandırmalı, gerekli adımları acilen atmalı ve bu siyonist saldırıya destek olan bir durumda asla olmamalıdır. Bununla ilgili şunu bir kez daha ifade ediyoruz ki Türkiye'de, Malatya'da yer alan Kürecik Radar Üssü'nü Türkiye'nin derhal kapatması gerekir. Bugün İran, bölgedeki Amerikan üslerini ve İsrail'e istihbarat sağlayan radar üslerini vururken, bir tek Türkiye'deki kürecik radar üssü hala İsrail'e hizmet etmeye ve İran füzelerine karşı İsrail'e kalkan olmaya devam etmektedir. Bu katil Siyonist rejimi korumak bize mi düştü? Bir an evvel kürecik radar üstünü kapatmamız gerekmektedir. Türkiye hava sahası Amerikan uçaklarına, her türlü savaş aygıtına mutlaka kapalı olması gereklidir. ve halen Bakü Tiflis Ceyhan Petrol Boru Hattı üzerinden İsrail'i besleyen bu petrol boru hattının mutlaka kapatılması gerekti. Azerbaycan petrolü de olsa, bizim topraklarımız üzerinden İsrail'i beslemesine müsaade etmememiz gerekti. Türkiye toprakları ve hava sahası Amerika ve İsrail'in saldırganlığı için bir nefes alma alanı sunmamalı. İsrail-Amerika haydutluğuna karşı koyma noktasında Türkiye, İspanya'nın gerisinde kalmamalı. Herkes bilmelidir ki bugün değişmesi gereken İran rejimi değil, katil, siyonist, çocuk ve bebek katili İsrail rejimidir.

Orta Doğu'nun çıban başının İran değil, İsrail olduğunu Erbakan Hocamızın yıllarca ifade ettiği gibi biz de bir kez daha orada ifade ediyoruz. Sağlanan ateşkesin kalıcı olmasını, savaşın bir an önce sona ermesi gerektiğini ifade ediyoruz. Ancak bu ateşkesin daha ilk saatlerinde Lübnan'ı bombalayarak nasıl bir terörist devlet olduğunu ortaya koyan İsrail'in de bütün uluslararası camia tarafından hak ettiği sonuca, derse uğratılması gerektiğini ifade ediyoruz."

"Çiftçimize can suyu verilmesi gerek"

Orta Doğu'daki savaşın, Türkiye'deki fiyatlara etkisine de değinen Erbakan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün mazotun litre fiyatı 80 liraya ulaşmış durumda. Bir traktörün deposunu 100, 150 litreye doldurduğunu hesap ettiğimizde 10 bin, 12 bin liraya deposunu dolduran bir traktörle hangi buğdayı satarak, hangi tarım ürününü satarak bu çiftçi geçinebilecek? Burada iktidara çağrıda bulunuyoruz. Sadece mazotla değil. Yani kanunla tespit edilmiş olan milli gelirin yüzde biri kadar olan payın çiftçimize çok görülmemesi ve verilmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Çiftçimize can suyu verilmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Zira tarımdaki bu girdi maliyetleri düşmezse, tarım üretimi böyle pahalı bir şekilde devam ederse, orta vadeli programda ortaya konulan gıda enflasyonunun ve genel enflasyonun tutturulabilmesi de mümkün olmayacaktır. Mutfakta yangın var diyorum. Çiftçimizin, köylümüzün yangın içerisinde olduğunu ihbar ediyorum. ve meşhur sözü bir kez daha hatırlatıyorum. Tencerenin deviremeyeceği iktidar yoktur' diyorum."

Bir gazetecinin CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar konusundaki sorusuna ise Erbakan, şu yanıtı verdi:

"Belediyelerde yapılan soruşturmaların, yargılamaların elbette ki hukuka uygun bir şekilde ve siyasi etkilerden uzak bir şekilde yapılması gerektiğini ifade ediyoruz. Elbette ki kimse dokunulmaz değildir. Kim bir suç işlemişse onun ortaya çıkarılması ve gereken cezanın verilmesi gereklidir. Ancak adil yargılama yapılması son derece önemlidir. Sadece muhalefet belediyelerine yönelik operasyonlar, soruşturmalar, yargılamalar değil aynı şekilde iddialara muhatap olan Cumhur İttifakı belediyeleriyle ilgili de gerekli süreçlerin yapılması, adamına göre hukuk, partisine göre hukuk, iktidara ayrı hukuk, muhalefete ayrı hukuk uygulanmaması gerektiğini de ifade ediyoruz."