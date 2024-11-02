Fatih Erdoğan'ın Kur'an Restorasyonu - Son Dakika
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Fatih Erdoğan'ın Kur'an Restorasyonu

Fatih Erdoğan\'ın Kur\'an Restorasyonu

Elazığ'da Fatih Erdoğan, yıpranmış Kur'an-ı Kerim'leri gönüllü olarak restore ediyor.

02.11.2024 12:47
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Elazığ'da yaşayan 53 yaşındaki Fatih Erdoğan, ciltleme sanatıyla yıpranmış Kur'an-ı Kerim'leri restore ediyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden emekli olan Erdoğan, 4 yıl önce camilerde ve Kur'an kurslarında yıpranmış Kur'an-ı Kerim'leri onarmak için kendi çabasıyla ciltleme sanatını öğrendi.

Bu sanatı öğrendikten sonra evinde Kur'an-ı Kerim'leri onarmaya başlayan Erdoğan, taleplerin artması üzerine Fırat Üniversitesi Akademi Camisi'nin müştemilatında atölye kurdu.

Sabahın erken saatlerinde atölyesinin yolunu tutan Erdoğan, cami ve Kur'an kurslarında bulunan, ayrıca kişilerin getirdiği eskiyen ve yıpranmış Kur'an-ı Kerim'leri özenle restore ediyor.

İşçiliğini gönüllü yapan, malzeme konusunda ise hayırseverlerden destek alan Erdoğan, 4 yılda 1000'i aşkın Kur'an-ı Kerim'i restore etti.

"Günde bir Kur'an ciltleyebiliyorum"

Erdoğan, AA muhabirine, emekli olduktan sonra hayır işlerine odaklandığını, gönüllü olarak Kur'an-ı Kerim'leri restore ettiğini söyledi.

Çocukluğundan beri onarım ve ciltleme işlerine meraklı olduğunu anlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Camilere gittiğimde yıpranmış Kur'an-ı Kerim'leri görüyordum. Matbaanın gelişmesiyle bu sanatı yapanların da azaldığını biliyordum. Bu nedenle bu sanatı araştırdım ve öğrendim. İlk başlarda evimde küçük bir atölye oluşturdum. Sonra Akademi Camisi'nin müştemilatına geldim. Kendi imkanlarım ve hayırseverlerin desteğiyle bu işi yürütüyorum. Cami ve Kuran kurslarındaki ile kişilerin getirdiği Kuran'ları kullanılabilecek hale getiriyorum. Kur'an-ı Kerim'lerin restore edilmesinin maliyetlerini hayırseverler karşılıyor, işçiliği gönüllü yapıyorum. Günde bir Kur'an ciltleyebiliyorum."

"Sabır ve tahammül gerektiren bir iş"

Ciltleme sanatının artık yok olmaya başladığını ifade eden Erdoğan, ömrü yettiği kadar bu işi sürdüreceğini anlattı.

Erdoğan, sabah erkenden kalkıp atölyesinin yolunu tuttuğunu ifade ederek, ciltleme sanatı işini severek yaptığını dile getirdi.

Teknik açıdan yaptığı işin çok zor olmadığını bildiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Fakat sabır ve tahammül gerektiren bir iş. Kur'an-ı Kerim çok okuduğumuz için çok çabuk yıpranıyor. Bunun tekrar ciltlenebilmesi lazım. Yıpranma payı bırakılmayan Kur'anlarda tamir çok zor oluyor. Eğer o pay bırakılırsa 3-4 kez ciltlenebilir. 2020'de ciltleme işine başladım. Bu süre içinde 1000'i aşkın kitabı ciltledim ve tekrar okunur hale getirdim. Bu işle Kur'an-ı Kerim'e hizmet ediyoruz. Tamirini yaptığım Kur'an-ı Kerim'leri kardeşlerimiz alıp okuduğu zaman çok mutlu oluyorum. Benim için büyük bir sevinç oluyor."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fatih Erdoğan'ın Kur'an Restorasyonu - Son Dakika

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