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Fatih'te Korsan Otoparkçılar Suçüstü Yakalandı - Son Dakika
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Fatih'te Korsan Otoparkçılar Suçüstü Yakalandı

Fatih ilçesinde, araçlarını park eden vatandaşlardan otopark ücreti isteyen 3 kişi polis ekiplerince suçüstü yakalandı. İhbar üzerine yapılan çalışmalarda, turistlerden 250 lira park ücreti aldıkları tespit edilen şüpheliler, ilgili kanun gereğince işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

Fatih\'te Korsan Otoparkçılar Suçüstü Yakalandı
12.01.2024 - 15:13,  Güncelleme: 15:15
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Fatih'te değnekçilik (korsan otoparkçılık) yaptığı belirlenen 3 kişi polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sivil trafik ekipleri, Mercan Mahallesi Tacirhane Sokak'ta araçlarını park eden vatandaşlardan otopark ücreti isteyen kişiler olduğu ihbarı aldı.

Bahsedilen sokakta yapılan çalışmalarda, turistlerden park ücreti olarak 250 lira aldıkları tespit edilen S.Ö, Ş.Ö ve O.E. suçüstü yakalandı.

Şüpheliler, Karayolları Trafik Kanunu'nda yer alan, "Kara yolu üzerinde park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek" maddesi gereğince haklarında işlem yapılması için Fatih Beyazıt Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Kaynak: AA
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Emniyet Müdürlüğü, Fatih, Güvenlik, Trafik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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