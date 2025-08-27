İş yerinin kuyusunda erkek cesedi bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İş yerinin kuyusunda erkek cesedi bulundu

Haberin Videosunu İzleyin
İş yerinin kuyusunda erkek cesedi bulundu
27.08.2025 21:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İş yerinin kuyusunda erkek cesedi bulundu
Haber Videosu

İstanbul Fatih'te inşaat malzemeleri satan bir iş yerinde kötü kokular üzerine yapılan ihbarda, kuyuda 8 gündür kayıp olan Sedat Dereli'nin cesedi bulundu.

Fatih'te inşaat malzemeleri satan bir iş yerinden gelen kötü kokular üzerine mahalle sakinleri durumu ihbar etti. Olay yerine gelen ekiplerin incelemesinde, iş yerinin içindeki kuyuda erkek cesedi bulundu. Cesedin yaklaşık 8 gündür kayıp olan Sedat Dereli'ye ait olduğu tespit edildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

KUYUDAN CESET ÇIKTI

Olay akşam saatlerinde Cibali Mahallesi Cibali Caddesi'nde meydana geldi. İnşaat malzemesi ve kum satan bir iş yerinden gelen kötü kokular üzerine mahalle sakinleri durumu ihbar etti. Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekiplerinin çalışmasında iş yerindeki kuyu içerisinde erkek cesedi olduğu belirlendi.

İş yerinin kuyusunda erkek cesedi bulundu

8 GÜNDÜR KAYIPTI

Yapılan incelemede, cesedin 8 gündür kayıp olarak aranan Sedat Dereli'ye ait olduğu belirlendi. Polis olay yeri inceleme ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: DHA

İstanbul, Güvenlik, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, İnşaat, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İş yerinin kuyusunda erkek cesedi bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakkari’de Askere Teşekkür Eden Köylüler Hakkari'de Askere Teşekkür Eden Köylüler
Sokak röportajında skandal tehdit: Herkesin canını alacağım Sokak röportajında skandal tehdit: Herkesin canını alacağım
Otel çalışanları iş bıraktı, en az 40 bin TL ödeyen tatilciler rezil oldu Otel çalışanları iş bıraktı, en az 40 bin TL ödeyen tatilciler rezil oldu
14 yaşındaki çocuk sahilde yürürken dalgalara kapılıp denizde kayboldu 14 yaşındaki çocuk sahilde yürürken dalgalara kapılıp denizde kayboldu
Baba ve 11 yaşındaki oğlunun katili yakalandı “Neden öldürdün“ sorusuna pişkin savunma Baba ve 11 yaşındaki oğlunun katili yakalandı! "Neden öldürdün" sorusuna pişkin savunma
Kanlı pusu Kurşunlara rağmen 600 metre sürdü, direğe çarptı Kanlı pusu! Kurşunlara rağmen 600 metre sürdü, direğe çarptı
Küçükçekmece’de göle düşen 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Küçükçekmece'de göle düşen 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
İstanbul’un dev hastanesinin profesörü suç örgütü lideri çıktı İstanbul'un dev hastanesinin profesörü suç örgütü lideri çıktı
7 kişi bir adamı dövdü, bayılınca durdular 7 kişi bir adamı dövdü, bayılınca durdular
Adım adım savaşa ABD nükleer denizaltı ve savaş gemileri gönderiyor Adım adım savaşa! ABD nükleer denizaltı ve savaş gemileri gönderiyor
Eşi tarafından terk edilen adamın acı sonu Eşi tarafından terk edilen adamın acı sonu

22:32
CHP lideri Özgür Özel’den AK Parti ve MHP’ye Filistin çağrısı
CHP lideri Özgür Özel'den AK Parti ve MHP'ye Filistin çağrısı
21:49
Galatasaray, Singo’yu açıkladı
Galatasaray, Singo'yu açıkladı
21:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çeteler ve suç örgütlerinin tepelerine bineceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çeteler ve suç örgütlerinin tepelerine bineceğiz
20:51
Canlı anlatım Karşılaşmada ilk gol milli yıldızdan
Canlı anlatım! Karşılaşmada ilk gol milli yıldızdan
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2025 23:09:18. #7.11#
SON DAKİKA: İş yerinin kuyusunda erkek cesedi bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.