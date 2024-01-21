Fatih\'te Tehlikeli Araç Kullanan Ehliyetsiz Sürücüye 45 Bin 210 Lira Cezası

Fatih'te tehlikeli araç kullanan ehliyetsiz sürücüye 45 bin 210 lira ceza uygulandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Drama Caddesi'nde trafik güvenliğini tehlikeye düşürerek araç kullanan sürücünün sosyal medyada görüntülerinin paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerce kimliği belirlenen M.K'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun "drift" ve "sürücü belgesiz araç kullanmak" maddelerinden 45 bin 210 lira idari para cezası uygulandı.
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