Fatih'te Yangın: 3 Saatte Söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Fatih'te Yangın: 3 Saatte Söndürüldü

Fatih\'te Yangın: 3 Saatte Söndürüldü

Fatih'te bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiyenin 3 saatlik mücadele sonrası kontrol altına alındı.

11.12.2024 12:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatih'te, 4 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince yaklaşık 3 saatte söndürüldü.

Mimar Hayrettin Mahallesi Doğramacı Sokak'taki binada terlik depolanan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle çevredeki binaların çatılarına sirayet eden yangın için bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Binanın 3, 4 ve çatı katına da yayılan yangın nedeniyle çevredeki cadde ve sokaklar trafik akışına kapatıldı.

İtfaiyenin 26 araç ve 82 personelle müdahale ettiği yangın, yaklaşık 3 saatte söndürüldü.

Yangın mahallinde incelemelerde bulunan İstanbul Valisi Davut Gül de son duruma ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Öte yandan, yangın nedeniyle aksama yaşanan Kabataş- Bağcılar tramvay hattı seferleri çalışmaların ardından normale döndü.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Acil Durum, İstanbul, İtfaiye, 3-sayfa, Güncel, trafik, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatih'te Yangın: 3 Saatte Söndürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:28 Zehir zemberek bir paylaşım yapan gelini de Esad’ı sattı Zehir zemberek bir paylaşım yapan gelini de Esad'ı sattı
12:10 CHP ve MHP arasında kayyum zirvesi CHP ve MHP arasında kayyum zirvesi
11:30 21 yıl sonra ayak bastığı Türkiye’de karşılamaya gelenlere para dağıttı 21 yıl sonra ayak bastığı Türkiye'de karşılamaya gelenlere para dağıttı
10:40 Muhaliflerin kontrolüne geçen Deyrizor’un önemi Muhaliflerin kontrolüne geçen Deyrizor'un önemi
10:27 ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye’ye geliyor ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye'ye geliyor
16:34 Dünyanın en iyi takımları açıklandı: İlk 40’ta 2 Türk kulübü var Dünyanın en iyi takımları açıklandı: İlk 40'ta 2 Türk kulübü var
16:31 Sivas Belediyesi’nden Emeklilere Aylık 2 Bin TL Nakit Destek Sivas Belediyesi'nden Emeklilere Aylık 2 Bin TL Nakit Destek
16:18 Kadın futbolcu selfie çekerken 25. kattan düşerek hayatını kaybetti Kadın futbolcu selfie çekerken 25. kattan düşerek hayatını kaybetti
16:13 Türkiye’nin en iyi 20 yemeği seçildi Listenin ilk sırası şaşırttı Türkiye'nin en iyi 20 yemeği seçildi! Listenin ilk sırası şaşırttı
16:05 Asgari ücret maratonu başladı İşte 2. toplantı tarihi Asgari ücret maratonu başladı! İşte 2. toplantı tarihi
16:03 Ümit Özdağ ile İzzet Ulvi Yönter birbirine girdi Ümit Özdağ ile İzzet Ulvi Yönter birbirine girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2024 12:59:57. #1.12#
SON DAKİKA: Fatih'te Yangın: 3 Saatte Söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.