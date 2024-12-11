Fatih\'te Yangın: 3 Saatte Söndürüldü

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Fatih'te, 4 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince yaklaşık 3 saatte söndürüldü.

Mimar Hayrettin Mahallesi Doğramacı Sokak'taki binada terlik depolanan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle çevredeki binaların çatılarına sirayet eden yangın için bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Binanın 3, 4 ve çatı katına da yayılan yangın nedeniyle çevredeki cadde ve sokaklar trafik akışına kapatıldı.

İtfaiyenin 26 araç ve 82 personelle müdahale ettiği yangın, yaklaşık 3 saatte söndürüldü.

Yangın mahallinde incelemelerde bulunan İstanbul Valisi Davut Gül de son duruma ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Öte yandan, yangın nedeniyle aksama yaşanan Kabataş- Bağcılar tramvay hattı seferleri çalışmaların ardından normale döndü.