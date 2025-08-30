Fatih Yücelik Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Fatih Yücelik Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Fatih Yücelik Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
30.08.2025 10:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da otomobiliyle kaldırıma çarpan iş insanı Fatih Yücelik kazada hayatını kaybetti.

Çankaya Ahmet Vehbi Koç Bulvarı'nda saat 22.00 sıralarında Fatih Yücelik yönetimindeki 06 GT 0004 plakalı otomobil, kaldırıma çarparak takla attı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Fatih Yücelik'in hayatını kaybettiği tespit edilirken, araçta bulunan Cüneyt Dinçer, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yücelik'in cansız bedeni Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, Dinçer'in durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara'da Kaza: İş İnsanı Fatih Yücelik Hayatını Kaybetti

FATİH YÜCELİK KİMDİR?

Fatih Yücelik, Erçimsan Holding bünyesinde faaliyet gösteren Aşkale Çimento ve Kavçim markalarıyla Türk çimento sanayisinin önde gelen isimleri arasında bulunuyordu. Fatih Yücelik, Erçimsan Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'nın yanı sıra Aşkale Çimento İcra Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyordu. Fatih Yücelik; Türkiye Çimento Sanayicileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı, TOBB Çimento ve Çimento Ürünleri Meclis Başkanlığı, Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanlığı da yapıyordu. Yücelik, evli ve 2 çocuk babasıydı.

Ankara'da Kaza: İş İnsanı Fatih Yücelik Hayatını Kaybetti
Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Otomobil, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, trafik, Ankara, Fatih, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatih Yücelik Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Saz kursunda mide bulandıran olay: Sanığa 159 yıl hapis cezası verildi Saz kursunda mide bulandıran olay: Sanığa 159 yıl hapis cezası verildi
Restoranda Kayıp Telefon Kavgası Cinayetle Sonuçlandı Restoranda Kayıp Telefon Kavgası Cinayetle Sonuçlandı
Ümit Karan, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nden alacağı sonuçları tahmin etti Ümit Karan, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nden alacağı sonuçları tahmin etti
Mourinho’nun bardağı taşıran sözleri Mourinho'nun bardağı taşıran sözleri
Bakan Şimşek: DMO hizmetlerini dijitalleştiriyoruz Bakan Şimşek: DMO hizmetlerini dijitalleştiriyoruz
Damat, evine gelen kayınpederini pompalı tüfekle vurdu Damat, evine gelen kayınpederini pompalı tüfekle vurdu
Yine cebini doldurdu İşte Mourinho’nun Fenerbahçe’den alacağı tazminat Yine cebini doldurdu! İşte Mourinho'nun Fenerbahçe'den alacağı tazminat
Fenerbahçe Mourinho ile yolları ayırdı, hisseler yüzde 6 yükseldi Fenerbahçe Mourinho ile yolları ayırdı, hisseler yüzde 6 yükseldi
Sıfır aldığı lüks cip 8 ay servisten gelmedi Bayiden aldığı yanıtla ikinci şoku yaşadı Sıfır aldığı lüks cip 8 ay servisten gelmedi! Bayiden aldığı yanıtla ikinci şoku yaşadı

10:07
Balkona iç çamaşırı ile çıktı, komşuları uyarınca tüfekle geri döndü
Balkona iç çamaşırı ile çıktı, komşuları uyarınca tüfekle geri döndü
09:58
90 yıl önce bugün Atatürk’ün ilk kez yayınlanan görüntüleri
90 yıl önce bugün! Atatürk'ün ilk kez yayınlanan görüntüleri
09:55
Fenerbahçe’yi bekleyen büyük tehlike Kerem’in kaderi Galatasaray’ın elinde
Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike! Kerem'in kaderi Galatasaray'ın elinde
09:48
YÖK’ü dava eden genç 837 kişiyi üniversiteli yaptı
YÖK'ü dava eden genç 837 kişiyi üniversiteli yaptı
09:37
Para bile ödemeyecekler Galatasaray’dan Donnarumma sürprizi
Para bile ödemeyecekler! Galatasaray'dan Donnarumma sürprizi
09:14
Yargıtay kararı bozmuştu Leyla’yı arayan AFAD üyelerini yakacak kayıt
Yargıtay kararı bozmuştu! Leyla'yı arayan AFAD üyelerini yakacak kayıt
09:11
Her an açıklanabilir İşte Ali Koç’un teknik direktör adayları
Her an açıklanabilir! İşte Ali Koç'un teknik direktör adayları
08:50
30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yılı Tarihin akışını değiştiren zafer
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yılı! Tarihin akışını değiştiren zafer
08:22
AK Partili başkandan jandarmaya: Pisliksin
AK Partili başkandan jandarmaya: Pisliksin
05:10
İsrail, Gazze’yi yakıp yıkıyor İşgal başladı, 66 kişi saldırılarda hayatını kaybetti
İsrail, Gazze'yi yakıp yıkıyor! İşgal başladı, 66 kişi saldırılarda hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2025 10:35:51. #7.13#
SON DAKİKA: Fatih Yücelik Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.