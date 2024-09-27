Fatma Akgün'ün 'Doğa ve Renkler' Sergisi Bornova'da Açıldı - Son Dakika
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Fatma Akgün'ün 'Doğa ve Renkler' Sergisi Bornova'da Açıldı

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Bornova Belediyesi'nin düzenlediği Hobi ve Beceri Edindirme Kursları sayesinde emekli öğretmen Fatma Akgün, hayalini gerçekleştirerek ilk kişisel resim sergisini açtı. 'Doğa ve Renkler' adı verilen sergide, Akgün'ün suluboya, karakalem ve toz pastel teknikleriyle yaptığı 27 eser sanatseverlerle buluştu.

27.09.2024 11:22  Güncelleme: 11:27
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(İZMİR)- Bornova Belediyesi'nin farklı yaş gruplarına yönelik Hobi ve Beceri Edindirme Kursları, Bornovalıların hayallerini gerçekleştirmelerine imkan tanıyor. Bu isimlerden biri de sekiz yıldır resim eğitimi alan emekli öğretmen Fatma Akgün. Beş yıl önce bir sergi açma fikrini oluşturan Akgün, hayalini gerçeğe dönüştürerek ilk kişisel resim sergisini sanatseverlerle buluşturdu.

Fatma Akgün'ün "Doğa ve Renkler" adını verdiği sergisi, Bornova Belediyesi Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nde açıldı. Sergide, sanatçının suluboya, karakalem ve toz pastel teknikleriyle yaptığı 27 eseri sergilendi. Büyük beğeni toplayan eserler, doğanın renklerini ve zarafetini ustalıkla yansıtıyor.

"Sanat, hayatımın bir parçası oldu"

Serginin açılışında konuşan Fatma Akgün, duygularını; "Resim yapmak, hayatımın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Bornova Belediyesi'nin düzenlediği kurslar sayesinde kendimi geliştirme ve hayalimi gerçekleştirme fırsatı buldum. Sergi açmak, uzun zamandır kurduğum bir hayaldi. Eserlerimi sanatseverlerle buluşturmanın heyecanı tarif edilemez. Bu sergiyi açmamda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" sözleriyle ifade etti.

Başkan Eşki: "Sanat, Bornova'nın kalbinde yaşıyor"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki de belediye olarak sanata ve sanatçıya her zaman destek verdiklerini belirtti. Eşki, "Fatma Akgün'ün sergisi, Hobi ve Beceri Edindirme Kurslarımızın ne kadar anlamlı sonuçlar doğurduğunun bir göstergesidir. Sanat, Bornova'nın kalbinde yaşayan bir değer. Bu kurslarla daha çok insanı sanatla buluşturmayı ve hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmayı sürdüreceğiz. Fatma Hanım'ı bu güzel eserlerinden dolayı tebrik ediyorum" dedi.

Fatma Akgün\'ün \'Doğa ve Renkler\' Sergisi Bornova\'da Açıldı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Fatma Akgün'ün 'Doğa ve Renkler' Sergisi Bornova'da Açıldı - Son Dakika

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