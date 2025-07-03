Fatsa\'da Sağanak Yağış Su Baskınlarına Neden Oldu

Ordu'nun Fatsa ilçesinde sağanak, su baskınlarına yol açtı.

İlçede akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak nedeniyle bazı mahallelerde ve caddelerde su birikintileri oluştu.

Yağış, Karadeniz Sahil Yolu'nun bazı bölümlerinde de su birikintilerine neden oldu.

Yağışın sürdüğü ilçede belediye ekipleri iş makineleriyle olumsuzluk yaşanan bölgelerde su tahliye çalışması yürütüyor.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşların su baskını, sel ve yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklardan etkilenmemesi için dikkatli olmalarını istedi.

Kibar, mecbur kalınmadıkça dışarıya çıkılmaması çağrısı yaptı.

Başkan Kibar, 40 araç ve iş makinesi ile tüm ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu bildirdi.