Faysal Soysal\'ın \'Rahma\' Filmi Çekimlere Başladı

"Üç Yol" ve "Ceviz Ağacı" filmlerine imza atan yönetmen Faysal Soysal'ın "Rahma" adlı üçüncü uzun metraj film projesinin çekimleri Şanlıurfa'da başladı.

Çocuğu olmayan bir çiftle yolu kesişen, Suriyeli mülteci yetim Rahma'nın hikayesini konu alan filmde, Deniz Işın, Uğur Aslan ve Feyyaz Duman rol alıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünce desteklenen filmin çekimlerinin haziranda tamamlanması bekleniyor.

Senaryo aşamasında birçok ödüle layık görülen proje, TRT 12 Punto Senaryo Geliştirme Platformu'ndan "Ön Alım", Troya Proje Geliştirme Platformu'ndan "En İyi Proje" ödüllerini kazandı. "Rahma" ayrıca Bulgaristan Kültür Bakanlığı Film Fonu'ndan ortak yapım desteği, Vietnam'da düzenlenen Hanoi Uluslararası Film Festivali'nde "Jüri Özel Ödülü", New York'taki SR Socially Relavant Film Festivali'nde ise "En İyi Senaryo" ödülü aldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür Bilişim AŞ ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar'ın da desteklediği yapım, kentin Halfeti, Göbeklitepe, Urfa Kalesi, Balıklıgöl, Bozova Yaslıca Baraj Gölü, Akçakale ve Ceylanpınar sınırları, Suruç yolu gibi mekanlarında çekiliyor.

Filmin, yurt içinde ve dışında prestijli festivallerdeki gösterimleriyle, Şanlıurfa'nın tarihi ve doğal güzelliklerini yansıtarak kentin tanıtımına katkı sağlaması bekleniyor.

Müziklerini Eleni Karaindrou'nun hazırladığı, görüntü yönetmenliğini Vedat Özdemir, renk tasarımını ise Hootan Haghshenas'ın üstlendiği filmin oyuncuları arasında, Nagham Bireç, Hakan Salınmış, Sogol Khaligh, Süleyman Kabaali, Muttalip Müjdeci, Selin Köseoğlu ve Özlem Taş da bulunuyor.