(İZMİR) - Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, Göztepe ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.
Süper Lig'in 2. haftasında İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki Göztepe - Fenerbahçe mücadelesini Kadir Sağlam yönetti.
Fenerbahçe, 45+3'te Edin Dzeko'nun penaltıdan ve 45+7'de Yusuf En Nasyri'nin attığı gollerle ilk yarıyı deplasmanda 2-0 üstün kapattı.
Ikinci yarıda ev sahibi Göztepe, 68. dakikada Koray Günter ve Rumulo Cardos'nun attığı gollerle beraberliği yakaladı
Karşılaşmanın kalan dakikalarında gol sesi çıkmadı. Fenerbahçe deplasmanda Göztepe ile 2-2 berabere kaldı.
Son Dakika › Güncel › Fenerbahçe, Göztepe ile 2-2 berabere kaldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?